जयपुर: सामाजिक न्याय विभाग के सामने रसोइयों और चौकीदारों का प्रदर्शन, नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत कार्यरत अंशकालीन रसोईया और चौकीदारों ने किया प्रदर्शन.
Published : August 4, 2026 at 7:36 PM IST
जयपुर: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत कार्यरत रसोईया और चौकीदारों ने मंगलवार अपनी मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे रसोईया और चौकीदारों ने राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर नियमितीकरण, वेतनमान बढ़ाने की मांग की है. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से विभाग में सेवाएं देने के बावजूद न तो उन्हें स्थाई किया गया और न ही कोर्ट के आदेश के बावजूद न्यूनतम वेतन का लाभ मिल रहा है. निदेशालय के बाहर प्रदर्शन के बाद कर्मचारी धरने पर ही बैठ गए.
रसोईया-चौकीदार संघ के प्रदेशाध्यक्ष सीताराम धाबाई और राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल निदेशालय के निदेशक ललित कुमार से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया. प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक को बताया कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से उनमें भारी असंतोष है, जिस पर निदेशक ललित कुमार ने प्रतिदिन मंडल को आश्वस्त किया कि विभाग में कार्यरत किसी भी रसोईया या चौकीदार को सेवा से नहीं हटाया जाएगा, साथ ही उनकी मांगों पर ही शीघ्र समाधान किया जाएगा.
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नहीं मिल रहा बढ़ा हुआ मानदेय: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में करीब 20-25 साल से 900 से ज्यादा रसोईया और चौकीदार अंशकालीन कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं. पहले इन्हें मात्र 2500 रुपए मानदेय मिलता था, लेकिन हाईकोर्ट ने इनका मानदेय 17 हजार 700 करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार रसोईया और चौकीदार का मानदेय नहीं बढ़ा रही है, जिसको लेकर इनमें आक्रोश है. इसी को लेकर आज प्रदेश भर से रसोईया और चौकीदार जयपुर पहुंचे थे और सिविल लाइंस फाटक स्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय का घेराव किया था.
सहायक कर्मचारियों को उनके स्थान पर नहीं लगाएं: राठौड़ ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत कार्यरत रसोईया और चौकीदार कर्मचारियों को यह भी अंदेशा है कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से की गई सहायक कर्मचारी की भर्ती के बाद 1700 सहायक कर्मचारियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन किया गया है. ऐसे में यहां पहले से कार्यरत कर्मचारियों को अंदेशा है कि सरकार उन्हें हटाकर उनकी जगह सहायक कर्मचारियों को लगाना चाहती है. इसे लेकर भी रसोईया और चौकीदारों में आक्रोश था. हालांकि, विभाग के निदेशक ने किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाने का आश्वासन दिया है.
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समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर करेंगे आंदोलन: रसोईया- चौकीदार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सीताराम धाबाई ने कहा कि आज हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक के आश्वासन के बाद अपना धरना समाप्त किया है, लेकिन अगर हमें सम्मानजनक रोजगार, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिली और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे.