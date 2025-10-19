ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : SDPI ने नरेश मीणा को दिया समर्थन, निर्दलीय प्रत्याशी ने कही ये बड़ी बात

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देने का ऐलान किया है.

एसडीपीआई की प्रेस वार्ता
एसडीपीआई ने दिया नरेश मीणा को समर्थन (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देने का ऐलान किया है. रविवार को एक प्रेस वार्ता कर एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन ने दावा किया कि अंता विधानसभा में उनके समर्थक करीब 28 हजार मतदाता हैं. हम सब नरेश मीणा के लिए मतदान करेंगे. हम बिना किसी लाभ-लालच के हमारे कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ इस चुनाव में लगाएंगे और नरेश मीणा को चुनाव जिताएंगे.

एसडीपीआई की प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने दावा किया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के 45-45 हजार वोट आएंगे. नरेश मीणा के एक लाख वोट आएंगे. भाजपा व कांग्रेस की ओर से घोषित की गई 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची के सवाल पर नरेश मीणा ने कहा कि 40-40 स्टार प्रचारकों पर नरेश मीणा अकेला भारी पड़ेगा. यह लोग नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यह पता नहीं है कि यह वर्तमान का अभिमन्यु इनके चक्रव्यूह को तोड़ेगा और अंता उपचुनाव में जीत दर्ज करेगा. उन्होंने कहा कि मेरा स्टार प्रचारक अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता है. इस बार यहां की जनता कांग्रेस व बीजेपी की राजनीति को खत्म करेगी.

किसने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Baran)

इसे भी पढ़ें. अंता उपचुनाव में नरेश मीणा ने ठोकी ताल, राहुल गांधी के नाम सोशल मीडिया पर दिया पैगाम

कांग्रेस प्रत्याशी पर साधा निशाना : उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहां की जनता को लूटने का प्रयास किया. कई घोटाले किए. अभी हाल ही में 300 करोड़ का एक और घोटाला का आरोप लगा है. इन लोगों ने राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया है. इस व्यापारीकरण की राजनीति को खत्म करके हम एक साफ सुथरी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं.

TAGGED:

ANTA BY ELECTION 2025
NARESH MEENA IN ANTA BY ELECTION
अंता उप चुनाव
निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा
SDPI SUPPORT NARESH MEENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हैदराबाद में कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी, रेवंत रेड्डी सरकार ला रही सरकारी स्कूलों का नया मॉडल

गुड़ से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बताया गया गुणों की खान

दीपावली पर पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त कब है? एक क्लिक में जानें जरूरी बातें

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.