ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : SDPI ने नरेश मीणा को दिया समर्थन, निर्दलीय प्रत्याशी ने कही ये बड़ी बात

बारां: एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देने का ऐलान किया है. रविवार को एक प्रेस वार्ता कर एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन ने दावा किया कि अंता विधानसभा में उनके समर्थक करीब 28 हजार मतदाता हैं. हम सब नरेश मीणा के लिए मतदान करेंगे. हम बिना किसी लाभ-लालच के हमारे कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ इस चुनाव में लगाएंगे और नरेश मीणा को चुनाव जिताएंगे.

एसडीपीआई की प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने दावा किया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के 45-45 हजार वोट आएंगे. नरेश मीणा के एक लाख वोट आएंगे. भाजपा व कांग्रेस की ओर से घोषित की गई 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची के सवाल पर नरेश मीणा ने कहा कि 40-40 स्टार प्रचारकों पर नरेश मीणा अकेला भारी पड़ेगा. यह लोग नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यह पता नहीं है कि यह वर्तमान का अभिमन्यु इनके चक्रव्यूह को तोड़ेगा और अंता उपचुनाव में जीत दर्ज करेगा. उन्होंने कहा कि मेरा स्टार प्रचारक अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता है. इस बार यहां की जनता कांग्रेस व बीजेपी की राजनीति को खत्म करेगी.