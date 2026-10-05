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फर्जी प्रमाणपत्र से MBBS दाखिलों की जांच पर उठे नए सवाल, 19 प्रवेश निरस्त, जानिए अब तक क्या हुआ?

देहरादून: उत्तराखंड में एमबीबीएस दाखिलों के लिए राज्य कोटे में लगाए गए प्रमाणपत्रों की जांच के बीच अब नए सवाल सामने आने लगे हैं. फर्जी और संदिग्ध प्रमाणपत्रों के आधार पर मेडिकल सीट हासिल करने के आरोपों की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे प्रमाणपत्र जारी होने की प्रक्रिय उनके सत्यापन और राज्य कोटे में पात्रता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाला राज्य कोटे की काउंसलिंग में हो सकता है शामिल: उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाला अभ्यर्थी स्थायी निवास प्रमाणपत्र के बिना भी राज्य कोटे की काउंसलिंग में शामिल हो सकता है और राज्य कोटे की सीट के लिए दावा कर सकता है. हालांकि, ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता.

" अब मामले को सीबीसीआईडी को सौंपने की तैयारी की बात सामने आ रही है, लेकिन पहले से चल रही जांच के बीच जांच एजेंसी बदलने की प्रक्रिया से मामले के लंबा खींचने की आशंका है. "- प्रदीप बहुगुणा, सामाजिक कार्यकर्ता

प्रदीप बहुगुणा का आरोप है कि जिलों को सूची डाक से भेजने की प्रक्रिया से जांच में देरी हो सकती है. उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से उपलब्ध कराई गई सूची कुमाऊं कमिश्नर को दिए जाने के बाद वहां कई प्रमाणपत्रों पर कार्रवाई हुई और कुछ प्रमाणपत्र निरस्त भी किए गए.

" मैंने करीब 370 अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा शिक्षा मंत्री को सौंपी थी और इन अभ्यर्थियों के राज्य कोटे में दाखिले एवं संबंधित दस्तावेजों की जांच की मांग की थी, लेकिन इस सूची पर अपेक्षित स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई. वहीं, विश्वविद्यालय की ओर से 778 से ज्यादा प्रमाणपत्रों की जांच के लिए संबंधित जिलों को रिकॉर्ड भेजे जाने की बात कही जा रही है. "- प्रदीप बहुगुणा, सामाजिक कार्यकर्ता

एसआईटी की जांच के दायरे पर भी सवाल: प्रदीप बहुगुणा ने मामले की जांच कर रही एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के दायरे पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब राज्य कोटे के दाखिलों में बड़ी संख्या में प्रमाणपत्रों को लेकर सवाल उठे हैं, तो जांच को सीमित मामलों तक रखने का आधार स्पष्ट होना चाहिए.

प्रदीप बहुगुणा का दावा है कि सीट आवंटन के समय तक प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ था. उन्होंने आवेदन करने की तारीख, प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख और सीट आवंटन की तारीख का आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान कराने की मांग की है. ताकि, मामले की सच्चाई सामने आ सके.

उन्होंने एक दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश के एक अभ्यर्थी के ओबीसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे में एमबीबीएस सीट के लिए आवेदन का मामला उठाया है. उनके मुताबिक, अभ्यर्थी को हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सीट आवंटित की गई. जबकि, बंधित प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी ने चमोली जिले के नारायणबगड़ में सितंबर में आवेदन किया था.

प्रदीप बहुगुणा के मुताबिक, एक ही प्रमाणपत्र संख्या का अलग-अलग नामों से जुड़े दस्तावेजों में दिखाई देना गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने संबंधित प्रमाणपत्र की जांच केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर नहीं बल्कि, मूल सरकारी रिकॉर्ड से कराने की मांग की है. हालांकि, इस दावे की वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग के मूल अभिलेखों और आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

एक प्रमाणपत्र संख्या, दो नाम का दावा: प्रदीप बहुगुणा ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे के तहत एमबीबीएस (MBBS) सीट पाने वाले एक अभ्यर्थी के स्थायी निवास प्रमाणपत्र को लेकर सवाल उठाया. उनका दावा है कि अपणि सरकार पोर्टल पर प्रमाणपत्र संख्या के आधार पर जांच करने पर उसी संख्या से ऊखीमठ की एक युवती से जुड़ा प्रमाणपत्र सामने आया.

अब तक जांच के आधार पर 19 अभ्यर्थियों के सीट आवंटन निरस्त किए जा चुके हैं. जबकि, 778 से ज्यादा प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही है. इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप बहुगुणा ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले दो अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की मांग की है.

प्रदीप बहुगुणा ने उठाए सवाल: इस पर प्रदीप बहुगुणा ने सवाल उठाया कि केवल उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के आधार पर राज्य कोटे में सीट पाने की पात्रता का प्रावधान किस तरह लागू किया जा रहा है? उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की भी जांच की मांग की है.

बाजपुर से अधिवक्ता से समेत चार आरोपी गिरफ्तार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

विवि प्रशासन ने नियमों का दिया हवाला: वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस सवाल पर शासनादेश का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की है. हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी राज्य कोटे की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय का कहना है कि यही व्यवस्था समूह 'ग' की परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में भी लागू है. ऐसे में राज्य कोटे की पात्रता को लेकर उठे सवालों का जवाब मौजूदा शासनादेश और काउंसलिंग नियमों के आधार पर ही तय होगा. हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने कहा कि,

"प्रथम और द्वितीय चरण में प्रवेशित और फ्लोट किए गए सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख संबंधित जिलों को ईमेल एवं डाक के माध्यम से जांच के लिए भेजे गए हैं. जिलों से मिले जांच आख्या के आधार पर अब तक 19 अभ्यर्थियों के सीट आवंटन निरस्त किए जा चुके हैं. सीट आवंटन किसी एक व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक या किसी एक पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाता."- प्रो. विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

15 से ज्यादा सदस्यों वाला बोर्ड करता है सीट आवंटन: विश्वविद्यालय की मानें तो 15 से ज्यादा सदस्यों वाला काउंसलिंग बोर्ड पूरी प्रक्रिया संचालित करता है. इसके अलावा विवि ने प्रवेशित फ्लोट और निरस्त किए गए अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाने की बात कही है.

"15 से ज्यादा सदस्यों वाला काउंसलिंग बोर्ड पूरी प्रक्रिया संचालित करता है. ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की ओर से किए गए दावों के आधार पर सीट आवंटन किया जाता है. जबकि, प्रवेश के समय संबंधित संस्थान और इसके बाद जिला प्रशासन मूल अभिलेखों का सत्यापन करता है."- प्रो. विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

चिकित्सा शिक्षा विभाग का क्या है कहना है? इस पूरे मामले में मेडिकल शिक्षा विभाग की ओर से भी दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर कार्रवाई की बात कही गई है. विभाग के मुताबिक, जिन प्रमाणपत्रों पर संदेह सामने आया, उन्हें संबंधित जिला प्रशासन के पास सत्यापन के लिए भेजा गया. जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई.

विभाग अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है. ताकि, राज्य कोटे और आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की वास्तविकता समय रहते सुनिश्चित की जा सके. मामला सामने आने के बाद सरकार की ओर से भी जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

उधम सिंह नगर में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (फाइल फोटो- ETV Bharat)

सरकार का रुख सख्त, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई: उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से मामले की जांच के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए थे. मुख्यमंत्री के स्तर से भी पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई.

"यदि जांच में किसी अभ्यर्थी या प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और आपराधिक जांच को अलग-अलग स्तर पर देखा जा रहा है."- सुबोध उनियाल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

अब तक कार्रवाई का स्टेटस क्या है? पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई 19 एमबीबीएस सीटों के आवंटन निरस्त किए जाने की है. इसके अलावा सैकड़ों प्रमाणपत्र जांच के दायरे में हैं और पुलिस की एसआईटी कथित फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने और इस्तेमाल करने से जुड़े मामलों की जांच कर रही है.

फर्जी प्रमाणपत्र के कुछ मामलों में एफआईआर (FIR) और गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं. वहीं, प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्तर पर भी जांच आगे बढ़ने के साथ जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है.

खुलासे के बाद क्या बदल सकता है? जानकार सुधांशु कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण के बाद सबसे बड़ा सवाल मेडिकल काउंसलिंग में दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था को लेकर है. मौजूदा प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी अपने प्रमाणपत्र और दावे प्रस्तुत करता है. फिर आगे काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटित होती है.

इसके बाद प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन और संबंधित जिलों से प्रमाणपत्रों की पुष्टि कराई जाती है. सामने आए मामलों के बाद यह व्यवस्था और सख्त करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है. खासकर स्थायी निवास, आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और अन्य पात्रता प्रमाणपत्रों का संबंधित जारीकर्ता विभाग के रिकॉर्ड से समय रहते मिलान कराने पर जोर बढ़ सकता है.

जवाबदेही भी अहम: अब इस मामले में सिर्फ यह सवाल नहीं है कि कितने अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. बल्कि, ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे दस्तावेज जारी कैसे हुआ? उनका सत्यापन किस स्तर पर हुआ और काउंसलिंग प्रक्रिया में वे दस्तावेज किस तरह स्वीकार किए गए?

यही वजह है कि सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से स्वतंत्र समिति की मांग की जा रही है. जबकि, विश्वविद्यालय और प्रशासन अपनी मौजूदा सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं. 19 दाखिले निरस्त होने और 778 से ज्यादा प्रमाणपत्रों की जांच के बीच अब पूरे मामले का अगला बड़ा पड़ाव जांच रिपोर्ट होगा.

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