मनरेगा में बदलाव को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बताया गरीबों पर हमला

जयपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा )कानून में प्रस्तावित संशोधन और नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' (वीबी जी राम जी) कानून को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका आरोप था कि यह मनरेगा को कमजोर करने वाली वैकल्पिक व्यवस्था है. इस मुद्दे पर सामाजिक संगठन और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. केंद्र सरकार इसे रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने वाला कानून बता रही है, जबकि सामाजिक संगठनों ने इस कानून को मनरेगा को कमजोर करने वाली वैकल्पिक व्यवस्था बताते हुए इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि 'यह गरीबों के पेट पर सीधी लात मारने जैसा है'.

मनरेगा कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले 'सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान' के सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने इस मुद्द पर कहा कि मनरेगा कानून में संशोधन करना करोड़ों गरीब भारतीयों के पेट पर लात मारने के समान है. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लोगों को 125 दिन तो क्या, 25 दिन भी रोजगार नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिस कानून को बनवाने के लिए 11 साल से अधिक संघर्ष किया गया, उसे चंद घंटों में बदल दिया गया, जिसके दूरगामी घातक परिणाम सामने आएंगे.

असंगठित ग्रामीण मजदूरों के पेट पर लात: निखिल डे ने मनरेगा की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इस योजना को ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा माना जाता था, वहीं आज 'करोड़ों गरीब भारतीयों के पेट पर लात' साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा ने पिछले दो दशकों से भारत की ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की नींव रखी है. इसने काम के कानूनी अधिकार को स्थापित किया, जो मांग-आधारित और विकेंद्रीकृत शासन पर आधारित था. इसके विपरीत नया 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM) बिल, 2025 को 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में हंगामे और विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया, जबकि मनरेगा 2005 में सर्वसम्मति से पारित गया था. उन्होंने कहा कि यह उन करोड़ों ग्रामीण असंगठित मजदूरों के पेट पर लात है, जिन्होंने मनरेगा के सहारे किसी तरह अपना गुजारा किया.

