मनरेगा में बदलाव को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बताया गरीबों पर हमला
निखिल डे ने चेतावनी दी कि मनरेगा को नजरअंदाज किया तो इसका असर देश के कमजोर तबके पर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी.
Published : December 22, 2025 at 5:46 PM IST
जयपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा )कानून में प्रस्तावित संशोधन और नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' (वीबी जी राम जी) कानून को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका आरोप था कि यह मनरेगा को कमजोर करने वाली वैकल्पिक व्यवस्था है. इस मुद्दे पर सामाजिक संगठन और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. केंद्र सरकार इसे रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने वाला कानून बता रही है, जबकि सामाजिक संगठनों ने इस कानून को मनरेगा को कमजोर करने वाली वैकल्पिक व्यवस्था बताते हुए इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि 'यह गरीबों के पेट पर सीधी लात मारने जैसा है'.
मनरेगा कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले 'सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान' के सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने इस मुद्द पर कहा कि मनरेगा कानून में संशोधन करना करोड़ों गरीब भारतीयों के पेट पर लात मारने के समान है. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लोगों को 125 दिन तो क्या, 25 दिन भी रोजगार नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिस कानून को बनवाने के लिए 11 साल से अधिक संघर्ष किया गया, उसे चंद घंटों में बदल दिया गया, जिसके दूरगामी घातक परिणाम सामने आएंगे.
असंगठित ग्रामीण मजदूरों के पेट पर लात: निखिल डे ने मनरेगा की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इस योजना को ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा माना जाता था, वहीं आज 'करोड़ों गरीब भारतीयों के पेट पर लात' साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा ने पिछले दो दशकों से भारत की ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की नींव रखी है. इसने काम के कानूनी अधिकार को स्थापित किया, जो मांग-आधारित और विकेंद्रीकृत शासन पर आधारित था. इसके विपरीत नया 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM) बिल, 2025 को 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में हंगामे और विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया, जबकि मनरेगा 2005 में सर्वसम्मति से पारित गया था. उन्होंने कहा कि यह उन करोड़ों ग्रामीण असंगठित मजदूरों के पेट पर लात है, जिन्होंने मनरेगा के सहारे किसी तरह अपना गुजारा किया.
मनरेगा और जी राम जी कानून के मुख्य अंतर: सामाजिक संगठनों के अनुसार मनरेगा और प्रस्तावित जी राम कानून के बीच प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं:
- कानूनी अधिकार बनाम योजना: मनरेगा एक कानूनी अधिकार है, काम मांगने पर सरकार को रोजगार देना अनिवार्य है. जी राम जी कानून में रोजगार को अधिकार के बजाय योजना/प्रावधान के रूप में देखा जा रहा है. आरोप गरीबों से रोजगार का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है.
- बेरोजगारी भत्ता: मनरेगा में समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है. जी राम जी कानून में बेरोजगारी भत्ते की स्पष्ट गारंटी नहीं है. आरोप है कि इससे सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है.
- ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट): मनरेगा में ग्राम सभा की अहम भूमिका और सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है. जी राम जी कानून में ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका कमजोर या सीमित मानी जा रही है.
- मजदूरी और भुगतान: मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी और समयबद्ध भुगतान का कानूनी प्रावधान है. जी राम जी कानून में मजदूरी दर और भुगतान समय स्पष्ट नहीं है. इसमें मजदूरों के शोषण की आशंका जताई है.
- सामाजिक सुरक्षा बनाम परियोजना मॉडल: मनरेगा एक सामाजिक सुरक्षा कानून है, जो भूख और पलायन से बचाता है. जी राम जी कानून को परियोजना/स्कीम आधारित मॉडल माना जा रहा है.
गांवों से पलायन फिर से बढ़ेगा: निखिल डे ने कहा कि मनरेगा का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का सम्मानजनक रोजगार देना था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. मजदूरी भुगतान में महीनों की देरी, काम की कमी, और राज्यों को समय पर बजट न मिलना गरीब मजदूरों की हालत और बदतर बना रहा है.
बजट में कमी: उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे राज्यों को काम करना मुश्किल हो रहा है. निखिल डे ने कहा कि जब मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती, तो वे कर्ज के जाल में फंसते हैं या मजबूरी में पलायन करते हैं. यह स्थिति संविधान में दिए गए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के खिलाफ है. उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर मिलता है. आज हालत यह है कि कई जगहों पर मजदूरों को काम मांगने के बावजूद काम नहीं मिल रहा.
भारी पड़ेगा मनरेगा की नजरअंदाजी: उन्होंने सरकार से मांग की कि मनरेगा को कमजोर करने के बजाय इसे और मजबूत किया जाए, बजट बढ़ाया जाए और मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को पारदर्शी व समयबद्ध बनाया जाए. निखिल डे ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा को इसी तरह नजरअंदाज किया गया, तो इसका सीधा असर देश के सबसे कमजोर तबके पर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी.