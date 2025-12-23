मनरेगा की जगह 'जी राम जी' गरीबों पर हमला, 26 करोड़ लोगों के निवाला छीना जा रहा :अरुणा रॉय

मनरेगा की जगह 'जी राम जी' गरीबों पर हमला, 26 करोड़ लोगों के निवाला छीना जा रहा :अरुणा रॉय
वीबी-जी राम जी विधेयक-2025 के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण रॉय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की...
जयपुर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB G RAM G) किया गया है. अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस के साथ इस बदले हुए कानून का सामाजिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं. मनरेगा का नाम बदलने के साथ नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं. केंद्र सरकार का दावा कि अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा, लेकिन सामाजिक संगठनों ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं. उन्होंने दावा किया कि ये बदलाब 26 करोड़ लोगों का निवाला छीनेगा.
उनका मानना है राजस्थान जैसे राज्यों को इस बदलाव से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा. जब आज भी औसत 42 से 52 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिल पा रहा तो 125 दिन का प्रावधान सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है. 60:40 का वित्तीय ढांचा राज्यों पर आर्थिक संकट बढ़ाएगा. केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती नजर आ रही है. मनरेगा कानून बनाने को लेकर 11 साल संघर्ष करनी वाली सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अरुणा रॉय ने ETV भारत से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी विधेयक-2025 स्वीकार्य नहीं है. मनरेगा खत्म करना गरीबों पर हमला है. अब 'नरेगा नहीं तो वोट नहीं', 'जो हमारी रोजी रोटी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी खाली कराएंगे' का नारा बुलंद करेंगे.
पैसा, काम, योजना सब केन्द्र सरकार करेगी तय : सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि मनरेगा एक्ट मजदूरों को हक देता था, वह कोई ऑफिस ऑर्डर से नहीं आया. वह कानून से आया, अब जो नया कानून आया है, वह कोई हक नहीं है. यह केन्द्र सरकार कहेगी तो चलेगा, वह नहीं कहेगी तो नहीं चलेगा. पैसा, काम, योजना सब केन्द्र सरकार तय करेगी. मनेरगा में 90 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार देती थी, अब कह रहे हैं कि बजट में 60 प्रतिशत हिस्सा राशि केंद्र की होगी, बाकि 40 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्यों की होगी. यह पैसा भी आवंटित क्षेत्रों, पंचायतों और जिलों को ही देंगे. इस नए कानून से अगर 5 प्रतिशत आवंटित लोगों को रोजगार मिल भी गया तो 95 प्रतिशत बेरोजगार ही रहेंगे. 20 साल में गांवों से पलायन नहीं हुआ, लेकिन अब लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे.
उन्होंने कहा कि मनरेगा ने काम का अधिकार दिया. ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम दिया जाता था. अब सरकार उन्हीं ग्रामीणों क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराएं, जिन्हें केन्द्र की ओर अधिसूचित किया जाएगा. नए कानून को 125 दिन की रोजगार की गारंटी वाला बता रहे हैं, लेकिन एक दिन भी गारंटी नहीं, क्योंकि जहां केन्द्र सरकार तय करेगी, वहां काम मिलेगा. केन्द्र सरकार जितना पैसा राज्यों को अलॉट करेगी, उतना ही काम हो पाएगा.
अधिकार कमजोर किए : सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने कहा कि मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को काम और आजीविका की गारंटी दी जाती थी, लेकिन नए 'जी राम जी' कानून में यह अधिकार कमजोर किया जा रहा है. यह बदलाव गरीब और मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इससे लाखों ग्रामीणों के पेट पर सीधा असर पड़ेगा. जब तक यह विधेयक वापस नहीं लिया जाता और पुराना मनरेगा एक्ट संरक्षित नहीं किया जाता, तब तक देशभर में आंदोलन जारी रहेगा. रॉय के अनुसार यह परिवर्तन केवल नाम या तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार की औपचारिक गारंटी को खत्म करने जैसा है. उनका आरोप है कि नई विधेयक के माध्यम से मनरेगा को केवल एक केंद्र-नियंत्रित योजना में बदल दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्राम सभाओं और पंचायतों की भूमिका भी सीमित होगी. इससे भ्रष्टाचार और जवाबदेही में कमी आ सकती है, जबकि केंद्र सरकार इसे रोजगार विस्तार का उपाय बता रही है.
गांवों से पलायन बढ़ेगा : अरुणा रॉय ने कहा कि यह बिल मनरेगा का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका विध्वंस है. काम के अधिकार को योजना में बदल देना संविधान के सामाजिक न्याय के मूल विचार के खिलाफ है. यह कानून गरीबों को 'लाभार्थी' बनाता है, नागरिक नहीं. जब काम की गारंटी खत्म होगी, तो लोकतंत्र का एक अहम आधार भी कमजोर होगा. महात्मा गांधी नरेगा ने गांवों से पलायन को रोका और महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी लेकर आया. इसके तहत हर महिला का खाता खुला, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुईं, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजा और अपने परिवार का भरण-पोषण किया. अब इस नए कानून से गांव से पलायन बढ़ेगा. 'VB-G RAM G' बिल के जरिए केंद्र सरकार मजदूरों के अधिकार से हाथ खींच रही है और पूरा बोझ राज्यों पर डाल रही है. यह गरीब राज्यों को दंडित करने और मजदूरों की मांग को दबाने की रणनीति है. 60 दिनों की ब्लैकआउट अवधि साफ संकेत है कि यह कानून रोजगार नहीं, मजदूरी नियंत्रण के लिए लाया गया है.
सरकार का कहना है :
- रोजगार की गारंटी बढ़ी : नए कानून में सरकार का दावा है कि ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी. यह बदलाव ग्रामीणों को अधिक काम और आय देने के उद्देश्य से बताया जा रहा है.
- नियमित ढांचा और योजनाबद्ध काम : सरकार के अनुसार, पुराने मनरेगा की तरह मांग-आधारित रोजगार मॉडल को योजना आधारित, पूर्व नियोजित कार्यों में बदल दिया गया है जिससे काम का वितरण अधिक 'पूर्वानुमित और प्रभावी' हो सके. इसके तहत ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायतों में तैयार करने होंगे और काम पहले से तय क्षेत्रों में किया जाएगा.
- फंडिंग में साझेदारी : मनरेगा के तहत मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी. नए कानून में केंद्र और राज्यों की ओर से 60:40 के अनुपात में खर्च साझा करने की व्यवस्था की गई है. सरकार इसे सहयोगी संघवाद को मजबूत करने वाला कदम बता रही है.
- टिकाऊ संपत्ति और बुनियादी ढांचा : सरकार का दावा है कि नयापन केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहा है. रोजगार को जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका बढ़ाने वाले कार्य और जलवायु अनुकूलन योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, ताकि ग्रामीण इलाकों में स्थायी संपत्ति और बेहतर विकास हो सके.
- विकसित भारत : केंद्र सरकार इन बदलावों को आधुनिक, योजनाबद्ध और ग्रामीण भारत के समग्र विकास के अनुकूल बताते हुए इसे 'विकसित भारत 2047' की दिशा में बड़ा है.
'नो मनरेगा, नो वोट' : मनरेगा और नए VB-G RAM G कानून को लेकर अरुणा रॉय का कहना है कि यह कानून मनरेगा के कानूनी अधिकार को खत्म कर एक योजना में बदल देता है, जो लोकतंत्र और गरीबों के अधिकारों पर हमला है. इसमें काम की गारंटी नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्कीम है, जिससे देशभर के 26 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और इसे तुरंत वापस लेकर 'वही काम, वही नाम' (मनरेगा) लागू किया जाए. अरुणा रॉय ने कहा कि 'नो मनरेगा, नो वोट' जैसे नारे भी दिए हैं और कानून के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की योजना बनाई है. नए कानून को रद्द करवाने के लिए वार्ड मेंबर से लेकर सांसद के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखवाएंगे. जो जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री के नाम पत्र नहीं लिखेगा, उसका विरोध करेंगे. 'नरेगा नहीं तो वोट नहीं', 'जो हमारी रोजी रोटी छीनेगा, हम उसकी कुर्सी खाली कराएंगे' का नारा बुलंद करेंगे. उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को मनरेगा के 20 साल पूरे हो रहे हैं, उस दिन देशभर में हर ब्लॉक व जिला स्तर पर शोकसभा आयोजित करेंगे.
अरुणा रॉय की मनरेगा कानून में भूमिका : दरअसल, अरुणा रॉय भारत में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियो में से एक मानी जाती हैं. उन्हें मनरेगा की वैचारिक और जनआंदोलन से जुड़ी जननी कहा जाता है. अरुणा रॉय राजस्थान के देवडूंगरी गांव में काम करने वाले संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की संस्थापक सदस्य हैं. 1990 के दशक में MKSS ने ग्रामीण मजदूरों के लिए काम के बदले मजदूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़े जन आंदोलन चलाए. इन्हीं आंदोलनों से पहली बार यह मांग उठी कि रोजगार कोई योजना नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार होना चाहिए. अरुणा रॉय कहती हैं कि मनरेगा कानून के लिए 11 साल से अधिक देश के गांव-गांव, सड़क-सड़क पर एक जन आंदोलन किया, तब जाकर रोजगार के अधिकार का कानून बना.