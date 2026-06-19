अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 20 हजार विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एसएसजेयू दीक्षांत समारोह में शिरकत की और विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 19, 2026 at 8:03 AM IST
अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी तथा देश की कई नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की. साथ ही 20 हजार विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं.
दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले चारों जनपदों के महाविद्यालयों एवं परिसरों के लगभग 20 हजार विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं. यह अवसर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण रहा, जिसमें उन्होंने अपनी वर्षों की मेहनत का फल प्राप्त किया. स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियां एवं पदक प्रदान किए गए. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुल 15 मेधावी विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया.
विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश की प्रगति में करें. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्थापित नवाचार एवं शोध केंद्रों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विस्तार योजनाओं, शोध गतिविधियों और शिक्षण गुणवत्ता सुधार के प्रयासों की जानकारी दी. समारोह में वर्ष 2020 से 2023 के बीच स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से डिग्री से अलंकृत किया गया. इसके साथ ही 48 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी राज्यपाल द्वारा प्रदान की गई, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाता है. इस आयोजन ने न केवल विद्यार्थियों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि विश्वविद्यालय के लिए भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ. पूरे समारोह में उत्साह, गर्व और उपलब्धि का माहौल देखने को मिला, जिसने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया. कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी, महापौर अजय वर्मा, कुलसचिव डॉ. देवेंद्र सिंह बिष्ट समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.
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