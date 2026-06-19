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अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 20 हजार विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां

अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी तथा देश की कई नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की. साथ ही 20 हजार विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं.

दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले चारों जनपदों के महाविद्यालयों एवं परिसरों के लगभग 20 हजार विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं. यह अवसर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण रहा, जिसमें उन्होंने अपनी वर्षों की मेहनत का फल प्राप्त किया. स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियां एवं पदक प्रदान किए गए. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुल 15 मेधावी विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया.

विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश की प्रगति में करें. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्थापित नवाचार एवं शोध केंद्रों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है.