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पीएचडी प्रवेश परीक्षा विवाद: सोबन सिंह जीना विवि शेष 20 सीटों के लिए दोबारा आयोजित करेगा परीक्षा

​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दीपक चंद्र उप्रेती की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा अब इतिहास विषय में पीएचडी की शेष 20 सीटों के लिए यूजीसी नियमावली 2022 के अनुसार दोबारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर सहमत हो गया है. इससे पूर्व एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील दायर की थी.

क्या है मामला? दरअसल, यूजीसी नियमों के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत प्रश्न रिसर्च मैथडोलॉजी (शोध कार्यप्रणाली) और 50 प्रतिशत प्रश्न विषय से संबंधित होने अनिवार्य हैं. याचिकाकर्ता का तर्क था कि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा में सभी प्रश्न केवल इतिहास विषय से पूछे गए थे और रिसर्च मैथडोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं था, जिसे कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया सही पाया.

वहीं, सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय प्रशासन शेष बची 20 सीटों के लिए जल्द ही नए सिरे से नियमानुसार परीक्षा कराने के लिए तैयार है. जिस पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय के इस रुख के आधार पर याचिका को निस्तारित करते हुए अविलंब परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं.

इन कॉलेजों के संबद्धता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमन लाल लॉ कॉलेज रुड़की समेत सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, अमृत लॉ कॉलेज, जीवन रेखा कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और डॉक्टर रतन लाल हिमालयन कॉलेज ने संबद्धता से जुड़े कॉलेजों की याचिकाओं का एक साथ निस्तारण कर दिया है.

साथ ही याचिकाकर्ताओं को संबंधित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी है. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता 8 सितंबर 2026 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो विश्वविद्यालय को उस पर कानून के अनुसार दो हफ्ते के भीतर निर्णय लेना होगा.