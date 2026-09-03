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पीएचडी प्रवेश परीक्षा विवाद: सोबन सिंह जीना विवि शेष 20 सीटों के लिए दोबारा आयोजित करेगा परीक्षा

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा पीएचडी प्रवेश परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई,इतिहास विषय में पीएचडी की शेष 20 सीटों के लिए होगा दोबारा एग्जाम

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 10:46 PM IST

3 Min Read
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​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दीपक चंद्र उप्रेती की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा अब इतिहास विषय में पीएचडी की शेष 20 सीटों के लिए यूजीसी नियमावली 2022 के अनुसार दोबारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर सहमत हो गया है. इससे पूर्व एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील दायर की थी.

क्या है मामला? दरअसल, यूजीसी नियमों के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत प्रश्न रिसर्च मैथडोलॉजी (शोध कार्यप्रणाली) और 50 प्रतिशत प्रश्न विषय से संबंधित होने अनिवार्य हैं. याचिकाकर्ता का तर्क था कि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा में सभी प्रश्न केवल इतिहास विषय से पूछे गए थे और रिसर्च मैथडोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं था, जिसे कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया सही पाया.

वहीं, सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय प्रशासन शेष बची 20 सीटों के लिए जल्द ही नए सिरे से नियमानुसार परीक्षा कराने के लिए तैयार है. जिस पर कोर्ट ने विश्वविद्यालय के इस रुख के आधार पर याचिका को निस्तारित करते हुए अविलंब परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं.

इन कॉलेजों के संबद्धता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमन लाल लॉ कॉलेज रुड़की समेत सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, अमृत लॉ कॉलेज, जीवन रेखा कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और डॉक्टर रतन लाल हिमालयन कॉलेज ने संबद्धता से जुड़े कॉलेजों की याचिकाओं का एक साथ निस्तारण कर दिया है.

साथ ही याचिकाकर्ताओं को संबंधित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी है. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता 8 सितंबर 2026 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो विश्वविद्यालय को उस पर कानून के अनुसार दो हफ्ते के भीतर निर्णय लेना होगा.

क्या है मामला? दरअसल, चमन लाल लॉ कॉलेज समेत अन्य की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कॉलेज ने शिकायत की थी कि संबद्ध विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 और 2026-27 के लिए उसे संबद्धता प्रदान नहीं की है. याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को संबद्धता देने के निर्देश के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की मंजूरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया में सुविधा देने, देरी के कारण लगने वाली लेट फीस या पैनल्टी से राहत की मांग की थी.

साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आवेदन पूरा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 को बढ़ाने और संबंधित सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी. हाईकोर्ट ने इन प्रार्थनाओं पर सीधे कोई अंतिम निर्देश देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का रास्ता दिया.

अदालत ने स्पष्ट किया कि 8 सितंबर तक दिए गए अभ्यावेदनों पर दो हफ्ते के भीतर कानून के अनुसार फैसला किया जाए. साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि इससे याचिकाकर्ताओं के दोबारा उचित राहत के लिए हाईकोर्ट आने का रास्ता बंद नहीं होगा. इस तरह से याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है.

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