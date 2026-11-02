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शिव-पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण में 3.58 लाख यात्री लगा चुके हाजिरी, शादी सीजन में और होगा इजाफा

रुद्रप्रयाग: भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध त्रियुगीनारायण मंदिर में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. इस साल अब तक 3 लाख 58 हजार 663 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां पहुंच चुके हैं.

यात्रियों की बढ़ती संख्या से क्षेत्र में तीर्थाटन एवं पर्यटन कारोबार को नई गति मिल रही है. वहीं, आगामी दिनों में शादी-विवाह का सीजन शुरू होने के साथ ही यहां पर्यटकों और विवाह समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है.

अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती: बीते कुछ समय से यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि का सकारात्मक असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. यहां के होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ढाबा, टैक्सी और वाहन संचालकों समेत छोटे कारोबारियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है.

लोगों की संख्या बढ़ने से होटल एवं होम स्टे व्यवसाय, खानपान और परिवहन सेवाओं में तेजी आने की संभावना है. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं. वहीं, त्रियुगीनारायण मंदिर के प्रबंधक बलवीर सिंह नेगी ने बताया कि,

"इस साल अब तक त्रियुगीनारायण मंदिर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 3 लाख 58 हजार 663 के पार पहुंच चुकी है. आगामी दिनों में शादी-विवाह का सीजन शुरू होने से यहां आने वाले लोगों की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है. यात्रियों की लगातार बढ़ती आवाजाही से क्षेत्र के तीर्थाटन एवं पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिल रही है."-बलवीर सिंह नेगी, प्रबंधक, त्रियुगीनारायण मंदिर

इधर, स्थानीय व्यापारियों को भी आगामी शादी के सीजन से बेहतर कारोबार की उम्मीद है. व्यापारियों का मानना है कि यदि यात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही इसी तरह बनी रहती है, तो क्षेत्र के होटल, होम स्टे, खानपान, परिवहन और बाजार से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही क्षेत्र के युवाओं को अपने गांव और क्षेत्र में ही आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

त्रियुगीनारायण में शादी के पवित्र बंधन में बंधते जोड़े (फाइल फोटो- Information Department)

क्या है मान्यता? माना जाता है कि रुद्रप्रयाग स्थित त्रियुगीनारायण मंदिर धरती पर एक ऐसा स्थान है, जहां देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे. स्वयं भगवान विष्णु ने इस दिव्य विवाह में देवी पार्वती के भाई एवं ब्रह्मा जी ने विवाह यज्ञ के आचार्य का कर्तव्य निभाया था. मान्यता है कि यहां के पवित्र यज्ञ कुंड की अग्नि तीन युगों से प्रज्वलित होती आ रही है.

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