नए साल पर उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार, कोल्ड डे का भी अलर्ट, जानिए कैसे रहेगा प्रदेश का मौसम
यदि आप भी नए साल पर उत्तराखंड आने के प्लान बना रहे तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्योंकि इस दौरान बर्फबारी के आसार है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 29, 2025 at 5:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने कुछ बारिश जरूर देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद नवंबर और दिसंबर में बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. उधर कोहरे के चलते मौसम विभाग ने दो जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है.
उत्तराखंड में इस बार दिसंबर का महीना लगभग सूखा ही गुजर गया. अक्टूबर के महीने में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जरूर देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद नवंबर और दिसंबर में बारिश के आंकड़े बेहद निराशाजनक रहे.
दिसंबर में औसतन 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है: मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर महीने में सामान्य तौर पर राज्य में औसतन 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा भी पूरा नहीं हो पाया. वहीं अगर बीते वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर में कम बारिश होना कोई नई बात नहीं है.
नए साल बर्फबारी की उम्मीद: पिछले 25 वर्षों के मौसम रिकॉर्ड बताते हैं कि इनमें से केवल 10 साल ही ऐसे रहे हैं, जब दिसंबर महीने में अच्छी बारिश दर्ज की गई. कुछ वर्षों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रियता के चलते दिसंबर में बारिश और बर्फबारी हुई, लेकिन अधिकांश वर्षों में यह महीना शुष्क ही रहा है. इसी बीच नए साल के मौके पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए मौसम विभाग ने कुछ राहत भरी जानकारी दी है.
जानिए किन इलाकों में हो सकती है बर्फबारी: विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर से लेकर 1 और 2 जनवरी के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है. इसका मतलब यह है कि जो पर्यटक नए साल पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें हल्की बर्फबारी का आनंद लेने का मौका मिल सकता है.
निचले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के आसार: मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. जिलावार स्थिति देखें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. वहीं निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं.
घने कोहरे से तापमान नीचे गया: दूसरी ओर मैदानी जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है. उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे के चलते दिन और रात दोनों समय तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है. इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है.
कोल्ड डे की स्थिति: घने कोहरे के कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं पर्वतीय जनपदों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने के कारण दिन के समय तापमान सामान्य से कुछ अधिक दर्ज किया गया है. हालांकि सुबह और शाम के समय ठंड का असर यहां भी बरकरार है.
आने वाले दिनों में उधम सिंह नगर और हरिद्वार के साथ-साथ देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी के बाद आने वाले पहले सप्ताह में राज्य में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना फिलहाल नहीं है. ऐसे में 2 जनवरी के बाद उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी. कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत में हल्की मौसम गतिविधि के बाद प्रदेश में एक बार फिर शुष्क और ठंडा मौसम हावी रहने की संभावना है.
