शिमला में 'स्नो' तो शानदार, पर ट्रैफिक ने किया बुरा हाल, पर्यटक और स्थानीय बेहाल!

बर्फबारी के बाद कुफरी में लगा लंबा जाम ( ETV BHARAT )

सड़कों की खराब स्थिति और ट्रैफिक दबाव के कारण सोलन से शिमला का सामान्य डेढ़ घंटे का सफर तय करने में लोगों को तीन घंटे से अधिक का समय लग रहा है. शोघी से शिमला पहुंचने में भी यात्रियों को तीन से चार घंटे तक जूझना पड़ा.

रविवार सुबह से ही शहर की सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए. छोटा शिमला, खलीनी, कसुम्पटी, संजौली, बीसीएस, चक्कर क्रॉसिंग, बालूगंज और विक्ट्री टनल जैसे प्रमुख इलाकों में घंटों लंबा जाम लगा रहा. कई जगह एक-एक किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे से एक घंटे तक का समय लग गया. भीषण जाम के कारण लोगों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ी. कई जगह हालात ऐसे बने कि लोगों को गाड़ियां छोड़कर पैदल ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ना पड़ा.

रविवार होने के कारण शिमला में पर्यटकों की भारी आमद देखने को मिली. हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से बड़ी संख्या में पर्यटक निजी वाहनों से शिमला पहुंचे. कई सड़कों के बंद रहने और सीमित मार्ग उपलब्ध होने के चलते ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया, जिससे हालात और गंभीर हो गए.

शिमला: शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी ने 'पहाड़ों की रानी' शिमला को सफेद चादर में ढककर उसकी खूबसूरती तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन इसके बाद पैदा हुए हालात स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गए हैं. बर्फबारी के दो दिन बाद भी राजधानी की रफ्तार पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है और जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है. शहर और आसपास के इलाकों में कई सड़कें अब भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं. खासतौर पर शिमला से कुफरी जाने वाला मार्ग बर्फ से ढका हुआ है, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी है. सड़कों पर जमी बर्फ और फिसलन ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं.

कुफरी तक नहीं पहुंच पा रहे वाहन

शिमला-कुफरी सड़क पर जमी बर्फ के कारण वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. कई स्थानों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिससे लंबा जाम लग गया है. हालात ऐसे हैं कि पर्यटक कुफरी तक पहुंच ही नहीं पा रहे, जिससे वहां का पर्यटन कारोबार ठप हो गया है. कुफरी में पर्यटकों ने पहले से होटल बुक करवा रखे हैं, लेकिन सड़क बंद होने के कारण वे वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं. इससे होटल, टैक्सी और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग खासे परेशान हैं. दो दिन बीत जाने के बाद भी सड़कें बहाल न होने से कारोबारियों में नाराजगी है.

बर्फबारी के बाद कुफरी में लगा लंबा जाम (ETV BHARAT)

कुफरी के पर्यटन कारोबारी डीसी शर्मा और योगेश का कहना है कि बर्फबारी को तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक बर्फ हटाने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं लगाई गई. उन्होंने कहा कि कुफरी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और बर्फबारी के बाद यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. अगर समय रहते सड़क साफ कर दी जाती, तो उन्हें नुकसान नहीं होता.

जगह-जगह फंसी गाड़ियां, बढ़ी परेशानी

सड़कों पर जमी बर्फ के चलते कई जगह वाहन फंसे हुए हैं, जिससे जाम और लंबा होता जा रहा है. पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों जाम में फंसे रह रहे हैं. कारोबारियों का कहना है कि सड़कें बंद रहने से उनका पूरा रोजगार प्रभावित हो रहा है.

पर्यटकों में खुशी के साथ परेशानी

चंडीगढ़ से शिमला घूमने आए पर्यटक समीर वाधवा ने बताया कि शोघी से शिमला पहुंचने में ही उन्हें करीब दो घंटे लग गए. उन्होंने कुफरी जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सड़क बंद होने के कारण रास्ते में ही फंस गए. उनका कहना है कि बर्फ देखना अच्छा अनुभव है, लेकिन अव्यवस्थाओं ने परेशानी बढ़ा दी.

बर्फबारी के बाद कुफरी में फंसे वाहन (ETV BHARAT)

सड़कों को बहाल करने में जुटा प्रशासन

हालात को सामान्य करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है. नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ और पाला हटाने में लगी हैं. PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "प्रदेश में इस साल अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते अभी भी सैकड़ों सड़कें बंद हैं. सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी है. जहां मशीनरी की जरूरत है, वहां मशीनरी लगाई गई है ताकि जल्द से जल्द बंद सड़कों को बहाल किया जा सके और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो."

स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़कों को पूरी तरह बहाल करने की मांग की है. उनका कहना है कि समय रहते बर्फ हटाई गई तो न केवल पर्यटन को राहत मिलेगी, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें भी कम होंगी.

