बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम, रेंगती रही गाड़ियां, मिनटों का सफर घंटों में बदला

बर्फबारी के बाद शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंच गए हैं. जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया है.

SNOWFALL IN SHIMLA
बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 9:05 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 9:11 PM IST

शिमला: शिमला में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जहां एक ओर मौसम ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी, वहीं दूसरी ओर यह बर्फबारी आम लोगों और पर्यटकों के लिए आफत बन गई है. बर्फबारी के दूसरे दिन भी राजधानी की रफ्तार पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट सकी. कई सड़कों के बंद रहने और भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है. हालांकि शहर की कई मुख्य सड़कों को दोपहर बाद यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो पाए. सड़कों पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. इसी वजह से कई इलाकों में घंटों लंबा जाम लग रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम (ETV BHARAT)

पर्यटकों की भीड़ से बढ़ा ट्रैफिक लोड

बर्फबारी के बाद शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंच गए हैं. बाहर राज्यों से आए पर्यटक अपनी निजी गाड़ियों में शहर में दाखिल हुए, जिससे पहले से सीमित सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया. कई सड़कें बंद होने के कारण वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई है.

राजधानी के उपनगर संजौली, छोटा शिमला, कसुम्पटी, बीसीएस और चक्कर से बस स्टैंड की ओर आने वाले वाहन लंबे जाम में फंसे रहे. सोलन से शिमला आने वाले वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आमतौर पर डेढ़ घंटे में पूरा होने वाला सफर 2 से 3 घंटे से ज्यादा समय में तय हुआ.

फिसलन के कारण रेंगती रहीं गाड़ियां

सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बनी हुई है. कई जगह वाहन स्किड होते नजर आए, जिस वजह से चालक बेहद सतर्क होकर गाड़ियां चला रहे हैं. धीरे-धीरे चल रहे वाहनों के कारण पूरे शहर में ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई दिया और जगह-जगह लंबा जाम लगा रहा.

SNOWFALL IN SHIMLA
बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम (ETV BHARAT)

लोग पैदल चलने को मजबूर

ट्रैफिक जाम से परेशान होकर कई लोगों ने पैदल चलना ही बेहतर समझा. ओल्ड बस स्टैंड से समरहिल जा रहे यात्री महेश सिंह ने बताया कि वह विक्ट्री टनल के पास काफी देर तक जाम में फंसे रहे. हालात देखकर उन्होंने पैदल ही सफर पूरा किया. वहीं, हरियाणा से आए पर्यटक दक्ष चौधरी ने बताया कि शोघी बैरियर पार करने के बाद आईएसबीटी तक पहुंचने में उन्हें डेढ़ घंटे से अधिक समय लग गया. उन्होंने कहा कि पहली बार बर्फ देखने का अनुभव अच्छा रहा, लेकिन ट्रैफिक जाम ने परेशानी बढ़ा दी.

सड़कों को बहाल करने में जुटा प्रशासन

शिमला शहर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बाधित हुई हैं. नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों से सड़कों को साफ करने में जुटी हैं. प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं, ताकि आम जनता और पर्यटकों को राहत मिल सके.

Last Updated : January 24, 2026 at 9:11 PM IST

