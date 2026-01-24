ETV Bharat / state

बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम, रेंगती रही गाड़ियां, मिनटों का सफर घंटों में बदला

शिमला: शिमला में हुई ताजा बर्फबारी के बाद जहां एक ओर मौसम ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी, वहीं दूसरी ओर यह बर्फबारी आम लोगों और पर्यटकों के लिए आफत बन गई है. बर्फबारी के दूसरे दिन भी राजधानी की रफ्तार पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट सकी. कई सड़कों के बंद रहने और भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है. हालांकि शहर की कई मुख्य सड़कों को दोपहर बाद यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो पाए. सड़कों पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. इसी वजह से कई इलाकों में घंटों लंबा जाम लग रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम (ETV BHARAT)

पर्यटकों की भीड़ से बढ़ा ट्रैफिक लोड

बर्फबारी के बाद शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंच गए हैं. बाहर राज्यों से आए पर्यटक अपनी निजी गाड़ियों में शहर में दाखिल हुए, जिससे पहले से सीमित सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया. कई सड़कें बंद होने के कारण वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई है.

राजधानी के उपनगर संजौली, छोटा शिमला, कसुम्पटी, बीसीएस और चक्कर से बस स्टैंड की ओर आने वाले वाहन लंबे जाम में फंसे रहे. सोलन से शिमला आने वाले वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आमतौर पर डेढ़ घंटे में पूरा होने वाला सफर 2 से 3 घंटे से ज्यादा समय में तय हुआ.

फिसलन के कारण रेंगती रहीं गाड़ियां