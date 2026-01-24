ETV Bharat / state

बर्फबारी से शिमला ठप! सड़कें बंद, खुद गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे मेयर सुरेंद्र चौहान

शिमला शहर में करीब 150 नगर निगम कर्मचारी बर्फ हटाने और सड़कों को खोलने में जुटे हुए हैं.

बर्फबारी से शिमला ठप! (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 6:08 PM IST

शिमला: शिमला शहर में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर की अधिकतर सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. जगह-जगह वाहन फंस गए हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कें बंद होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और मरीज सभी परेशान हैं. सार्वजनिक परिवहन ठप होने से लोगों को बर्फीली सड़कों पर पैदल सफर करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान खुद फिल्ड में उतरकर जगह-जगह स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

बर्फबारी से शिमला ठप! (ETV BHARAT)

बर्फबारी के बाद सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मेयर सुरेंद्र चौहान शनिवार सुबह आईजीएमसी अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे. नगर निगम की प्राथमिकता अस्पतालों तक पहुंचने वाले मार्गों को पहले बहाल करने की है, ताकि मरीजों और आपात सेवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो. निरीक्षण के दौरान सड़क पर बर्फ में फंसी कई गाड़ियां नजर आईं.

भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV BHARAT)

खुद गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे मेयर

निरीक्षण के दौरान जब आईजीएमसी रोड पर कई वाहन बर्फ में फंसे मिले, तो मेयर सुरेंद्र चौहान खुद आगे आए. उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकालने में मदद की. मेयर को इस तरह सड़क पर उतरकर काम करते देख लोग भी हैरान नजर आए.

सड़कें बहाल करने में जुटे निगम कर्मचारी

महापौर ने बताया कि शिमला शहर में करीब 150 नगर निगम कर्मचारी बर्फ हटाने और सड़कों को खोलने में जुटे हुए हैं. जेसीबी और अन्य मशीनरी की मदद से लगातार बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रमुख सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा.

सड़कें बहाल करने में जुटे निगम कर्मचारी (ETV BHARAT)

प्रदेशभर में बर्फबारी से हालात बिगड़े

प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी के चलते हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. 1290 से अधिक सड़कें बंद होने से यातायात प्रभावित हुआ है. शिमला और मनाली में सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सड़कों को बहाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है.

