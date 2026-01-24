ETV Bharat / state

बर्फबारी से शिमला ठप! सड़कें बंद, खुद गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे मेयर सुरेंद्र चौहान

बर्फबारी से शिमला ठप! ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला शहर में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर की अधिकतर सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. जगह-जगह वाहन फंस गए हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कें बंद होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और मरीज सभी परेशान हैं. सार्वजनिक परिवहन ठप होने से लोगों को बर्फीली सड़कों पर पैदल सफर करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान खुद फिल्ड में उतरकर जगह-जगह स्थिति का जायजा ले रहे हैं. बर्फबारी से शिमला ठप! (ETV BHARAT) बर्फबारी के बाद सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मेयर सुरेंद्र चौहान शनिवार सुबह आईजीएमसी अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे. नगर निगम की प्राथमिकता अस्पतालों तक पहुंचने वाले मार्गों को पहले बहाल करने की है, ताकि मरीजों और आपात सेवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो. निरीक्षण के दौरान सड़क पर बर्फ में फंसी कई गाड़ियां नजर आईं. भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV BHARAT) खुद गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे मेयर