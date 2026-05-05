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सफेद चादर में लिपटी नजर आई केदार नगरी, विहंगम दृश्य से उत्साहित नजर आए श्रद्धालु

देहरादून/केदारनाथ: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से बदले मौसम ने जहां मैदानी इलाकों को गर्मी से राहत दी है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रकृति ने अद्भुत नजारा पेश किया है. विशेष रूप से केदारनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर में लपेट दिया है. मई महीने की शुरुआत में ही केदारनगरी का यह विहंगम दृश्य न सिर्फ मन मोह लेने वाला है, बल्कि चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं है.

अप्रैल के मध्य तक उत्तराखंड में जिस तरह तापमान लगातार बढ़ रहा था, उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी. मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ रहा था और लोगों ने समय से पहले ही पंखे-कूलर का सहारा लेना शुरू कर दिया था. लेकिन जैसे-जैसे अप्रैल का महीना समाप्ति की ओर बढ़ा और मई की शुरुआत हुई, मौसम ने अचानक करवट बदल ली.

प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. खासकर देहरादून, हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में जहां कुछ दिन पहले तक गर्मी परेशान कर रही थी, वहां अब ठंडी हवाएं और हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है. हालात ऐसे हो गए कि जिन लोगों ने गर्म कपड़े समेट दिए थे, उन्हें फिर से बाहर निकालना पड़ा.

इस बदले मौसम का सबसे खूबसूरत असर देखने को मिला चारधाम यात्रा मार्गों पर, जहां इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने यात्रा के अनुभव को और भी खास बना दिया है.

विशेष रूप से केदारनाथ धाम में जो नजारा देखने को मिला, वह किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं था. बीती रात हुई बारिश के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई, जिसने सुबह तक पूरी केदारनगरी को सफेद चादर से ढक दिया. मंदिर के आसपास की पहाड़ियां, रास्ते और घाटी, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई.

सुबह जब श्रद्धालु अपने ठहराव स्थलों से बाहर निकले, तो उनके सामने जो दृश्य था, वह अविस्मरणीय था. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित बाबा केदार का धाम एक दिव्य आभा बिखेर रहा था. कई श्रद्धालुओं ने इसे 'भगवान शिव का आशीर्वाद' बताया और इस अनोखे अनुभव को अपने जीवन का यादगार पल कहा.

हालांकि, इस बर्फबारी ने व्यवस्थाओं के सामने चुनौती भी खड़ी की. केदारनाथ में स्थित हेलीपैड पर करीब 2 इंच तक बर्फ जम गई थी, जिससे हेली सेवाओं के बाधित होने की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और संबंधित एजेंसियों की तत्परता के चलते स्थिति को तेजी से नियंत्रित किया गया.

सुबह-सुबह ही टीमों को हेलीपैड पर तैनात कर दिया गया, जिन्होंने बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया. कुछ ही समय में हेलीपैड को पूरी तरह साफ कर दिया गया, जिससे उड़ानों का संचालन समय पर शुरू हो सका. यही कारण रहा कि इतनी बर्फबारी के बावजूद हेली सेवाएं पूरी तरह बाधित नहीं हुईं और यात्रियों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.