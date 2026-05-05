सफेद चादर में लिपटी नजर आई केदार नगरी, विहंगम दृश्य से उत्साहित नजर आए श्रद्धालु
केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है. इससे मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 5, 2026 at 6:38 PM IST
देहरादून/केदारनाथ: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से बदले मौसम ने जहां मैदानी इलाकों को गर्मी से राहत दी है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रकृति ने अद्भुत नजारा पेश किया है. विशेष रूप से केदारनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर में लपेट दिया है. मई महीने की शुरुआत में ही केदारनगरी का यह विहंगम दृश्य न सिर्फ मन मोह लेने वाला है, बल्कि चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं है.
अप्रैल के मध्य तक उत्तराखंड में जिस तरह तापमान लगातार बढ़ रहा था, उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी. मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ रहा था और लोगों ने समय से पहले ही पंखे-कूलर का सहारा लेना शुरू कर दिया था. लेकिन जैसे-जैसे अप्रैल का महीना समाप्ति की ओर बढ़ा और मई की शुरुआत हुई, मौसम ने अचानक करवट बदल ली.
प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. खासकर देहरादून, हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में जहां कुछ दिन पहले तक गर्मी परेशान कर रही थी, वहां अब ठंडी हवाएं और हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है. हालात ऐसे हो गए कि जिन लोगों ने गर्म कपड़े समेट दिए थे, उन्हें फिर से बाहर निकालना पड़ा.
इस बदले मौसम का सबसे खूबसूरत असर देखने को मिला चारधाम यात्रा मार्गों पर, जहां इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने यात्रा के अनुभव को और भी खास बना दिया है.
विशेष रूप से केदारनाथ धाम में जो नजारा देखने को मिला, वह किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं था. बीती रात हुई बारिश के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई, जिसने सुबह तक पूरी केदारनगरी को सफेद चादर से ढक दिया. मंदिर के आसपास की पहाड़ियां, रास्ते और घाटी, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई.
सुबह जब श्रद्धालु अपने ठहराव स्थलों से बाहर निकले, तो उनके सामने जो दृश्य था, वह अविस्मरणीय था. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित बाबा केदार का धाम एक दिव्य आभा बिखेर रहा था. कई श्रद्धालुओं ने इसे 'भगवान शिव का आशीर्वाद' बताया और इस अनोखे अनुभव को अपने जीवन का यादगार पल कहा.
हालांकि, इस बर्फबारी ने व्यवस्थाओं के सामने चुनौती भी खड़ी की. केदारनाथ में स्थित हेलीपैड पर करीब 2 इंच तक बर्फ जम गई थी, जिससे हेली सेवाओं के बाधित होने की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और संबंधित एजेंसियों की तत्परता के चलते स्थिति को तेजी से नियंत्रित किया गया.
सुबह-सुबह ही टीमों को हेलीपैड पर तैनात कर दिया गया, जिन्होंने बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया. कुछ ही समय में हेलीपैड को पूरी तरह साफ कर दिया गया, जिससे उड़ानों का संचालन समय पर शुरू हो सका. यही कारण रहा कि इतनी बर्फबारी के बावजूद हेली सेवाएं पूरी तरह बाधित नहीं हुईं और यात्रियों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.
वहीं मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मौसम इसी तरह बना रह सकता है. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है.
कुल मिलाकर, मई की शुरुआत में ही केदारनाथ धाम का यह बर्फीला रूप न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव भी बन गया है. बाबा केदार की नगरी में प्रकृति और आस्था का यह संगम हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है.
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वाहन आरक्षित: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और उनके सुरक्षित, सुगम एवं सम्मानजनक आवागमन को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की गई है. केदारघाटी टैक्सी यूनियन ने परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग के निर्देशन में महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए 20 वाहनों को विशेष रूप से आरक्षित करने का निर्णय लिया है. यह कदम यात्रा प्रबंधन को अधिक संवेदनशील और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.
यात्रा सीजन के दौरान विशेषकर सोनप्रयाग और गौरीकुंड जैसे प्रमुख पड़ावों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके चलते महिलाओं और बुजुर्गों को अक्सर लंबी प्रतीक्षा, धक्का-मुक्की और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन आरक्षित वाहनों की व्यवस्था उनके लिए राहत का बड़ा माध्यम साबित होगी.
यह विशेष सुविधा मुख्य रूप से शटल सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए लागू की गई है. इन वाहनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर परिवहन उपलब्ध हो, जिससे उन्हें भीड़भाड़ और इंतजार की समस्या से निजात मिल सके. साथ ही, उनकी सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा.
केदारघाटी टैक्सी यूनियन सोनप्रयाग के अध्यक्ष अंकित गैरोला ने बताया कि, इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि 'हमारा उद्देश्य केवल परिवहन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहज अनुभव देना है. आगे भी यात्रियों की जरूरतों के अनुसार और व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी'.
वहीं, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) धर्मेंद्र बिष्ट ने बताया कि, परिवहन विभाग पूरी यात्रा व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए हुए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की प्राथमिकता हर यात्री को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है. उन्होंने कहा, 'किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है'.
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