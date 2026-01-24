बर्फबारी के बाद मसूरी की बढ़ी रौनक, जाम ने छीना सुकून, वीकेंड पर जूझते रहे टूरिस्ट
बर्फबारी के बाद टूरिस्ट पहाड़ों की रानी पहुंचे. इस दौरान मसूरी–देहरादून मार्ग पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 24, 2026 at 7:58 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में दो वर्ष बाद हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई. बर्फ देखने की चाह में बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ पड़े. हालांकि, पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते मसूरी और आसपास के मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही. जिससे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
बर्फबारी की सूचना सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से फैलते ही मसूरी, लाल टिब्बा, धनोल्टी, बुरांशखंडा, कद्दूखाल और काणाताल की ओर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया. वीकेंड होने के कारण पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ गई. जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.
अतिरिक्त पुलिस तैनाती भी नहीं दे सकी राहत: जाम से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. लेकिन पर्यटकों की अत्यधिक संख्या के कारण यातायात सुचारु नहीं हो सका. कई सैलानी घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे. सोशल मीडिया पर भी पर्यटकों ने मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई.
प्रशासन की अपील—सावधानी बरतें पर्यटक: प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि बर्फबारी के दौरान सावधानी बरतें. अनावश्यक रूप से सड़कों पर वाहन न खड़े करें. फिसलन और जाम के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. साथ ही स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया गया है कि किसी भी संकट में फंसे पर्यटकों की मदद करें.
