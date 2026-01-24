ETV Bharat / state

बर्फबारी के बाद मसूरी की बढ़ी रौनक, जाम ने छीना सुकून, वीकेंड पर जूझते रहे टूरिस्ट

बर्फबारी के बाद टूरिस्ट पहाड़ों की रानी पहुंचे. इस दौरान मसूरी–देहरादून मार्ग पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया.

Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में दो वर्ष बाद हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई. बर्फ देखने की चाह में बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ पड़े. हालांकि, पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते मसूरी और आसपास के मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही. जिससे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

बर्फबारी की सूचना सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से फैलते ही मसूरी, लाल टिब्बा, धनोल्टी, बुरांशखंडा, कद्दूखाल और काणाताल की ओर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया. वीकेंड होने के कारण पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ गई. जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.

जाम में फंसे स्थानीय (ETV Bharat)
मसूरी–देहरादून मार्ग पर सबसे ज्यादा दबाव: मसूरी–देहरादून मार्ग पर वैली ब्रिज, कोल्हूखेत और जेपी बैंड से लाइब्रेरी चौक तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा. इसके अलावा कैंपटी रोड, लंढौर रोड, टिहरी बाईपास एनएच-707ए, सुवाखोली और बुरांशखंडा मार्ग पर भी वाहन घंटों रेंगते रहे.पिक्चर पैलेस से लंढौर और लाल टिब्बा की ओर जाने वाले मार्गों पर भी जाम की स्थिति बनी रही. लंढौर बाजार में पर्यटक और स्थानीय लोग लंबे समय तक जाम में फंसे नजर आए.
जाम से परेशान लोग (ETV Bharat)

अतिरिक्त पुलिस तैनाती भी नहीं दे सकी राहत: जाम से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. लेकिन पर्यटकों की अत्यधिक संख्या के कारण यातायात सुचारु नहीं हो सका. कई सैलानी घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे. सोशल मीडिया पर भी पर्यटकों ने मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई.

बर्फबारी के बाद मसूरी (ETV Bharat)
कारोबार में आई तेजी, लेकिन अव्यवस्था बनी चिंता: पर्यटकों की भारी आमद से होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य स्थानीय व्यवसायों को बड़ा लाभ मिला है. लंबे समय बाद हुई बर्फबारी को स्थानीय लोगों ने उत्सव की तरह मनाया, लेकिन बढ़ती भीड़ के बीच यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो गए हैं.
पेट्रोल पंप पर जुटी भीड़ (ETV Bharat)

प्रशासन की अपील—सावधानी बरतें पर्यटक: प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि बर्फबारी के दौरान सावधानी बरतें. अनावश्यक रूप से सड़कों पर वाहन न खड़े करें. फिसलन और जाम के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. साथ ही स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया गया है कि किसी भी संकट में फंसे पर्यटकों की मदद करें.

