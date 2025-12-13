ETV Bharat / state

बस 48 घंटे शेष, फिर यूपी में बढ़ेगी गलन-ठंड; 30 जिलों में घने कोहरे का IMD अलर्ट, कानपुर में सबसे कम तापमान

लखनऊ: प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कुछ जिलों में विजिबिलिटी शून्य हो गई. मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले तीन दिन तक घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही हिमालयन क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है.

इससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर प्रदेश में और अधिक ठंडक बढ़ाएंगी. पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से उत्तर प्रदेश में हवा के रूख में परिवर्तन हुआ है. कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही है, जिसके चलते तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है.

यूपी के 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं समेत 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

तराई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंडक: उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में सुबह व शाम के समय घना कोहरा पड़ने के साथ ही कड़ाके की ठंडक जारी है. सुबह-शाम जगह-जगह अलाव जलाकर लोग ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. घने कोहरे के कारण यहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में पिछले दो दिन से लगातार घना कोहरा जारी है. शुक्रवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, दिन में तेज धूप निकली. सुबह-शाम कड़ाके की ठंडक पड़ रही है. दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा.