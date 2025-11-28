ETV Bharat / state

पहाड़ों में हुई बर्फवारी से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड शुरू,कोहरे का भी असर दिखना शुरू

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक रात का तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा

दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड शुरू,कोहरे का भी असर दिखना शुरू
दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड शुरू,कोहरे का भी असर दिखना शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 8:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में नवंबर में दिन में धूप और रात में सर्दी का सितम जारी है. हालांकि दिल्ली का तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं, धुंध की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जबकि, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. दिल्ली के रिज इलाके में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है. जबकि, आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा : दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक रात का तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा. रात में हवाएं चलती रहेंगी. दिन में भी हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि बहुत तेज हवाएं नहीं होगी. लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 13 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार पर बनी रहेगी.

कई इलाकों में धुंध की घनी चादर छाई : दिल्ली में अक्षरधाम इलाके में आज सुबह धुंध की घनी चादर छाई हुई है, जिससे मंदिर का टीला दूर से मुश्किल से दिख रहा है.एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुमान के मुताबिक, आने वाले हफ़्ते में देश की राजधानी में हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' रहने की संभावना है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाकों में सुबह के समय ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला.

हवा की क्वालिटी 'खराब' कैटेगरी में पहुंची : CPCB के डेटा के मुताबिक, यहां AQI 400 को पार कर गया है, जिससे हवा की क्वालिटी 'खराब' कैटेगरी में पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 354 गुड़गांव में 362 गाजियाबाद में 373 ग्रेटर नोएडा में 356 और नोएडा में 365 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 15 जनवरी तक लगेंगे 6 हाई-टेक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI AIR QUALITY INDEX
DELHI NCR TEMPERATURE
दिल्ली का मौसम
DELHI WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.