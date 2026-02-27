ETV Bharat / state

अटल टनल और मनाली में बर्फबारी, सैलानियों ने लिया स्नोफॉल का मजा, लाहौल में भी बढ़ी ठंड

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर जारी है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर शाम के समय बर्फबारी हुई तो वहीं, अटल टनल में भी सैलानियों ने बर्फबारी का मजा लिया. अटल टनल पर बर्फबारी होता देखकर पुलिस ने भी सैलानियों को वापस मनाली की और भेजना शुरू किया. ऐसे में सैलानियों ने भी आसमान से गिरती हुई बर्फ के बीच खूब मजा किया.

वहीं, बर्फबारी के चलते मनाली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है. इसके अलावा जिला लाहौल स्पीति पुलिस ने भी शिंकुला दर्रे का निरीक्षण किया और आगामी दिनों में अब यहां पर सैलानियों को जाने का भी मौका दिया जाएगा.

लाहौल स्पीति पुलिस टीम ने शुक्रवार को शिंकुला टॉप तक सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान शिंकुला टॉप के पास कई स्थानों पर भारी बर्फ जमाव (आइसिंग) और फिसलन पाई गई है. वर्तमान परिस्थितियों में यह मार्ग सामान्य 2×4 वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है.