हिमाचल की पहाड़ियां सफेद बर्फ से लदी, टूरिस्टों का लगा जमावड़ा, पर्यटन कारोबारियों की खिले चेहरे
क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने किया हिमाचल प्रदेश का रुख.
Published : December 22, 2025 at 1:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई है. जिससे पहाड़ियां सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है. ऐसे में बर्फबारी का दीदार करने के लिए देशभर से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं. वहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले कुल्लू-मनाली में टूरिस्ट की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके साथ ही, पॉल्यूशन से बचने के लिए वे हिमाचल प्रदेश के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं.
बर्फबारी देख खिले टूरिस्टों के चेहरे
बर्फबारी का मजा लेने लाहौल स्पीति आए टूरिस्ट का कहना है, 'हम यहां स्नोफॉल देखने आए थे. अभी तक, भारी स्नोफॉल नहीं हुआ है, लेकिन देखने के लिए बर्फ है. हम बर्फ से भरे इन पहाड़ों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. मनाली में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और हमने सभी स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किए. हमने पूरा मॉल रोड भी और सब कुछ एक्सप्लोर किया. अब हम स्नोफॉल एक्टिविटीज के लिए ग्राम्फू या रोहतांग जाना चाहते थे. हम जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग और रोपवे का आनंद लेने का प्लान बना रहे हैं'.
15,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची कुल्लू-मनाली
लाहौल-स्पीति के शिंकुला दर्रे और मनाली से सटे रोहतांग दर्रे में रविवार दोपहर बाद स्नोफॉल देखने को मिली. आसमान से बर्फ गिरता देख टूरिस्ट खुशी से झूम उठे. अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे पर्यटक ने इस पल को मोबाइल कैमरे में कैद किया. कुल्लू जिले में भी टूरिस्टों की आमद बढ़ी है. देशभर से 15,000 से ज्यादा गाड़ियां कुल्लू-मनाली आ चुकी हैं, जिससे राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है.
#WATCH | Lahaul and Spiti, Himachal Pradesh: Fresh snowfall covered the mountains in Lahaul and Spiti, attracting tourists from all over the country. pic.twitter.com/cc9Ms8evQi— ANI (@ANI) December 22, 2025
कुल्लू, मनाली और मणिकर्ण में बढ़ी सैलानियों की आमद
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर रोहित शर्मा ने कहा, 'मनाली, मणिकर्ण, कसोल, तीर्थन, बंजार, जिभी और आसपास के इलाकों सहित पूरे जिले में टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने हाल ही में टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी का कारण क्रिसमस और न्यू ईयर का त्योहारी सीजन बताया और कहा कि कई लोगों ने बुकिंग कर ली है'.
क्रिसमस और न्यू ईयर डेस्टिनेशन बना हिमाचल
रोहित शर्मा ने कहा, 'क्रिसमस और न्यू ईयर के पास आने पर, देशभर से टूरिस्ट एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी होती है, तो इससे टूरिज्म बिजनेस को और फायदा होगा'. वहीं, एक अन्य टूरिस्ट ने कहा, 'हम यहां खूब एन्जॉय कर रहे हैं. हमें बहुत सारी बर्फ देखने को मिली. मैंने पहली बार इतनी बर्फ देखी है. हम पिछले 3 दिनों से यहां हैं और आज हमारा आखिरी दिन है. हम मंदिर भी गए और झरना भी देखा'.
'दिल्ली बनी गैस चेंबर, इसलिए आए हिमाचल'
दिल्ली के एक टूरिस्ट ने कहा, 'दिल्ली में पॉल्यूशन इतना खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. इसलिए हमने सोचा कि हम ऐसी जगह जाने का प्लान बनाएं जहां AQI कम हो. यहां AQI लगभग 50 से नीचे है, जबकि दिल्ली में यह लगभग 700 है. ऐसा लगता है कि दिल्ली गैस चैंबर बन गई है'. वहीं, एक अन्य टूरिस्ट ने कहा, 'यहां आकर उन्हें हाई एयर पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में भारीपन, खांसी और आंखों में जलन से राहत मिली है'.
#WATCH | Lahaul and Spiti, Himachal Pradesh: Tourist says, " we are enjoying ourselves a lot here. we got to see a lot of snow. this is my first time seeing so much snow... we have been here for the last 3 days, and today is our last day... we also went to the temple and saw the… pic.twitter.com/dTbUSEwNCK— ANI (@ANI) December 22, 2025
फरीदाबाद के एक टूरिस्ट पंकज ने कहा, 'शहर में इस समय हवा खराब है. इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनाली आने का प्लान बनाया. यह मनाली में मेरा पहला दिन है, हम हडिम्बा देवी मंदिर गए और फिर मॉल रोड गए. हम अपने दोस्तों के साथ क्लब हाउस, अटल टनल, सिस्सू, रोहतांग पास और ग्राम्फू घूमने का प्लान बना रहे हैं'.
#WATCH | Lahaul and Spiti, Himachal Pradesh: Tourist says, " we came here to see snowfall. as of now, there's no heavy snowfall, but there is snow to see. we are very excited to see these mountains full of snow. and we had a good experience in manali, and we explored all the… pic.twitter.com/hqhnKL0k84— ANI (@ANI) December 22, 2025
गुरुग्राम के एक टूरिस्ट सौरव पांडे ने कहा, 'उनके इलाके में कुछ दुकानदारों ने प्रदूषण के बुरे असर से बचने के लिए कुछ समय के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. मनाली आकर मुझे शांति और ताजगी महसूस हो रही है'.
मणिकर्ण वैली होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशन ठाकुर ने कहा, 'इलाके में प्राकृतिक आपदाओं के बाद से टूरिज्म बिजनेस पटरी पर लौट रहा है. पिछले दो हफ्तों में देशभर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट मणिकर्ण वैली पहुंच रहे हैं. होटल मालिकों ने क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कई तरह की तैयारियां की हैं, जिसमें देशभर से आने वाले टूरिस्ट के लिए लाइव म्यूजिक और आरती (धार्मिक समारोह) का आयोजन शामिल है'.
