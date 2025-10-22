लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद बढ़ी सैलानियों की संख्या, मनाली में होटल में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी
लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हो रही है. पर्यटन नगरी मनाली में होटल में ऑक्यूपेंसी 60% तक पहुंची.
लाहौल स्पीति: जिला लाहौल स्पीति में बुधवार (22 अक्टूबर) सुबह एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते सिस्सू, कोकसर, रोहतांग दर्रा सहित अन्य इलाके बर्फ के सफेद चादर से ढक गए हैं. इसके अलावा जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली और साथ लगते इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते घाटी में ठंड में बढ़ गई है. ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक एक बार फिर से पर्यटन नगरी मनाली पहुंचने लगे हैं.
लाहौल घाटी में बर्फबारी
लाहौल घाटी में बर्फबारी होने के चलते कृषि कार्य में प्रभावित हुए हैं. लेकिन, बर्फ के सफेद चादर के चलते यहां आने वाले दिनों में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है. मौसम विभाग के द्वारा अगले दो दिनों तक जिला कुल्लू में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है. ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से घाटी के पर्यटन कारोबार में भी तेजी देखने को मिलेगी. वहीं, मौसम विभाग ने एक बार फिर से 22 और 23 अक्टूबर के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिले में गरज-चमक के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मनाली में होटल्स में ऑक्यूपेंसी 60%
मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने बताया कि, पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते भी पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों की संख्या बड़ी है और होटल में भी ऑक्यूपेंसी की दर 60% तक पहुंच गई है. इससे मनाली के मंदे पड़े पर्यटन कारोबार में भी तेजी आ रही है और सैलानी अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी का भी रुख कर रहे हैं. ऐसे में सैलानियों को लुभाने के लिए पर्यटन कारोबारी के द्वारा आकर्षक पैकेज भी दिए जा रहे हैं. पिछले दिनों रोहतांग दर्रा भी सैलानियों के लिए बहाल कर दिया गया है और सैलानी भी रोजाना बर्फ का मजा लेने के लिए रोहतांग दर्रा पहुंच रहे हैं.
मनाली में बढ़ी सैलानियों की चहल-पहल
मनाली के पर्यटन कारोबारी राकेश राणा, चमन कपूर, मोहन सिंह का कहना है कि, "बर्फबारी से एक बार फिर पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों की चहल-पहल बढ़ गई है. बर्फबारी के कारण आने वाले दिनों में यहां का पर्यटन कारोबार भी तेज होने की उम्मीद है. सैलानियों के लिए होटल कारोबारी के द्वारा आकर्षक पैकेज भी दिए जा रहे हैं."
