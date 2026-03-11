हिमाचल में बिगड़ा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख बदला है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 1:02 PM IST
कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में बुधवार को अचानक मौसम बदल गया. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के चलते लाहौल घाटी के साथ-साथ मनाली के साथ लगते इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है.
गौरतलब है कि बीती शाम के समय मनाली के आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन जिला कुल्लू के निचले इलाकों में आसमान में सिर्फ बादल छाए रहे. ऐसे में बुधवार को लाहौल घाटी के जिसपा, शिंकुला दर्रा में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. हालांकि, यहां पर वाहनों की आवाजाही सुचारु है. वहीं, बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.
मौसम विभाग का वीरवार तक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है. ऐसे में लोग भी अब आसमान की राह ताक रहे हैं. क्योंकि मार्च माह की शुरुआती दौर में ही जिला कुल्लू में गर्मी बढ़ गई है और कृषि कार्यों के लिए भी अब बारिश का होना काफी आवश्यक है. ऐसे में जिला कुल्लू में किसान अब आसमान की राह देख रहे हैं. ताकि बारिश के चलते उनके खेतों में मटर, लहसुन गेहूं तथा अन्य फसलों को संजीवनी मिल सके.
लाहौल घाटी के कई इलाके अभी भी बर्फ में ढके हुए हैं. ऐसे में मनाली आ रहे हैं सैलानी भी बर्फ का मजा लेने के लिए लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं. हालांकि अभी मनाली में सैलानियों की सामान्य है, लेकिन निचले इलाकों में बढ़ रही गर्मी के चलते इस साल अप्रैल माह में ही पर्यटन सीजन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं.
हालांकि मनाली में 20 अप्रैल से लेकर जून माह तक सैलानियों की भारी भीड़ रहती है. लेकिन निचले इलाकों में आसमान से बरसती गर्मी के चलते इस साल अप्रैल माह के शुरुआती दौर में ही सैलानियों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद लगाई जा रही है.
मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया, 'सैलानी वीकेंड पर मनाली और लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं. ऐसे में अप्रैल माह के लिए भी अब सैलानियों ने होटल में बुकिंग शुरू कर दी है. उम्मीद है कि इस साल पर्यटन सीजन जल्दी शुरू हो जाएगा'.
