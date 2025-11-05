ETV Bharat / state

मनाली और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, अब पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद!

मनाली और लाहौल की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पर्यटन नगरी का रुख करने लगे हैं.

Snowfall in Lahaul Spiti and Manali
मनाली और लाहौल में बर्फबारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 3:01 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में जहां मौसम खराब चल रहा है तो वहीं कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली की ऊंचाई वाले इलाकों में भी ही बर्फबारी हुई है. इसके अलावा लाहौल घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है. लाहौल घाटी में बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है. बर्फबारी के चलते अब मनाली में सैलानियों की संख्या में तेजी आने की उम्मीद है.

मनाली और लाहौल में बर्फबारी

मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं. बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. कुल्लू जिले के पर्यटन स्थल मनाली, अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल सहित कोकसर, सिस्सू, गुफा होटल में भी हल्की बर्फबारी हो रही है. ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं.

Snowfall in Lahaul Spiti and Manali
मनाली और लाहौल में बर्फबारी (ETV Bharat)

घाटी में एक महीने बाद मौसम ने करवट बदली है, जिसके चलते रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है. वहीं, कुंजम एवं चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है. नवंबर महीने में भी लाहौल स्पीति सहित कुल्लू और मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं.

Traffic disruptions due to snowfall
हिमपात के कारण यातायात प्रभावित (@Lahauladministration)

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा!

पुलिस प्रशासन के अनुसार, मनाली के पर्यटन स्थलों में सैलानी बर्फ के फाहों का आनंद लेने जा रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने भी सैलानियों से आग्रह किया है कि सैलानी फिलहाल फोर बाई फोर वाहनों में ही सफर को प्राथमिकता दें. क्योंकि सामान्य वाहन के बर्फ में स्किड होने का खतरा रहता है. सैलानी अगर स्वयं वाहन चला रहे हैं तो बर्फ पर संभलकर वाहन चलाएं और ब्रेक न लगाएं. गियर पर कंट्रोल रखते हुए गाड़ी धीरे-धीरे बढ़ने दें.

Traffic disruptions due to snowfall
दारचा में रुके हुए हैं मनाली से लेह जा रहे वाहन (@Lahauladministration)

हिमपात के कारण मनाली लेह, मनाली काजा व दारचा जांस्कर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित है. बारालाचा दर्रे में हो रहे हिमपात के कारण लेह से दारचा आ रहे वाहन सरचू में रुक गए हैं, जबकि मनाली से लेह जा रहे वाहन दारचा में रुके हुए हैं. ऐसे में अब मौसम साफ होने के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू होने की उम्मीद है.

सैलानियों से DSP की अपील

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि, "फिलहाल मनाली से केलांग सड़क पर वाहनों की आवाज सुचारू है. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है तो सफर के दौरान वाहन चालक खास ध्यान रखें. सैलानी बर्फबारी का आनंद लें, लेकिन सावधानी भी बरतें."

ये भी पढ़ें: किन्नौर में बर्फबारी, यहां माइनस 3 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लिए खतरा, ग्लेशियर पिघलने से घेपन झील का 176% बढ़ा दायरा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Last Updated : November 5, 2025 at 3:08 PM IST

TAGGED:

KULLU SNOW FALL
SNOWFALL IN MANALI
TOURIST SEASON IN HIMACHAL
मनाली और लाहौल में बर्फबारी
SNOWFALL IN LAHAUL SPITI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.