मनाली और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, अब पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद!

मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं. बारिश और बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. कुल्लू जिले के पर्यटन स्थल मनाली, अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल सहित कोकसर, सिस्सू, गुफा होटल में भी हल्की बर्फबारी हो रही है. ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में जहां मौसम खराब चल रहा है तो वहीं कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली की ऊंचाई वाले इलाकों में भी ही बर्फबारी हुई है. इसके अलावा लाहौल घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है. लाहौल घाटी में बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है. बर्फबारी के चलते अब मनाली में सैलानियों की संख्या में तेजी आने की उम्मीद है.

घाटी में एक महीने बाद मौसम ने करवट बदली है, जिसके चलते रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है. वहीं, कुंजम एवं चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है. नवंबर महीने में भी लाहौल स्पीति सहित कुल्लू और मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं.

हिमपात के कारण यातायात प्रभावित (@Lahauladministration)

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा!

पुलिस प्रशासन के अनुसार, मनाली के पर्यटन स्थलों में सैलानी बर्फ के फाहों का आनंद लेने जा रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने भी सैलानियों से आग्रह किया है कि सैलानी फिलहाल फोर बाई फोर वाहनों में ही सफर को प्राथमिकता दें. क्योंकि सामान्य वाहन के बर्फ में स्किड होने का खतरा रहता है. सैलानी अगर स्वयं वाहन चला रहे हैं तो बर्फ पर संभलकर वाहन चलाएं और ब्रेक न लगाएं. गियर पर कंट्रोल रखते हुए गाड़ी धीरे-धीरे बढ़ने दें.

दारचा में रुके हुए हैं मनाली से लेह जा रहे वाहन (@Lahauladministration)

हिमपात के कारण मनाली लेह, मनाली काजा व दारचा जांस्कर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित है. बारालाचा दर्रे में हो रहे हिमपात के कारण लेह से दारचा आ रहे वाहन सरचू में रुक गए हैं, जबकि मनाली से लेह जा रहे वाहन दारचा में रुके हुए हैं. ऐसे में अब मौसम साफ होने के बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू होने की उम्मीद है.

सैलानियों से DSP की अपील

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि, "फिलहाल मनाली से केलांग सड़क पर वाहनों की आवाज सुचारू है. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है तो सफर के दौरान वाहन चालक खास ध्यान रखें. सैलानी बर्फबारी का आनंद लें, लेकिन सावधानी भी बरतें."

