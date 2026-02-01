ETV Bharat / state

कुफरी फागू में बर्फबारी, NH-5 पर फिसलन बढ़ने से यातायात प्रभावित

NH-5 पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों को धक्का लगा कर निकलना पड़ रहा है.

snowfall in Kufri Fagu Traffic disruptions due to slipperiness
कुफरी फागू में बर्फबारी से फिसलन बढ़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
शिमला: मौसम ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से करवट बदल ली है. प्रदेश के ऊंचाई और मध्यम पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश-बर्फबारी और निचले और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं. प्रदेश में मौसम खराब रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश और बर्फबारी हुई है. शिमला शहर में जहां सुबह तक बारिश होती रही, वहीं कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई है.

हल्की बर्फबारी से सड़क पर बढ़ी फिसलन

फागू से कुफरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (NH-5) पर रुक-रुक कर हो रही हल्की बर्फबारी के कारण सड़क अत्यधिक फिसलन भरी हो गई है, जिससे चलते यातायात प्रभावित हो रहा है. गाड़ियों को धक्का लगा कर निकलना पड़ रहा है. स्थिति को देखते हुए पुलिस की टीमें भी मौके पर तैनात हैं और सड़क पर फंसे वाहनों को सुरक्षित निकालने के साथ-साथ यातायात को सुचारू बनाए रखने में सहायता कर रही हैं. पुलिस प्रशासन ने आम जनता और पर्यटकों से अपील की है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, इस मार्ग पर यात्रा न करें. केवल इमरजेंसी स्थिति में ही इस सड़क का उपयोग करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें.

snowfall in Kufri Fagu Traffic disruptions due to slipperiness
फिसलन बढ़ने से यातायात प्रभावित (ETV Bharat)

बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट

वहीं, आज (रविवार, 1 फरवरी) भी प्रदेश भर में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि, "प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हुआ है, जिसके चलते बीती रात से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. आज भी प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है."

HIMACHAL HEAVY RAIN AND SNOWFALL
HUIMACHAL WEATHER YELLOW ALERT
SNOWFALL IN KUFRI FAGU
कुफरी फागू में बर्फबारी
SNOWFALL IN KUFRI SHIMLA TRAFFIC

