ETV Bharat / state

हिमाचल में भारी बर्फबारी, लेह-मनाली हाईवे बंद, सेब बागवानों की बढ़ी मुश्किलें, माइनस में लुढ़का पारा

हिमाचल में बर्फबारी ( ETV Bharat )

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में वीरवार सुबह से बर्फबारी का दौर जारी हो गया है. वहीं, निचले व मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है. इसी के साथ सर्दियों ने भी हिमाचल में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर के अलावा सभी 10 जिलों में येलो अलर्ट है.

इन इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी