हिमाचल में भारी बर्फबारी, लेह-मनाली हाईवे बंद, सेब बागवानों की बढ़ी मुश्किलें, माइनस में लुढ़का पारा
बर्फबारी से सड़कों पर फिसल रही गाड़ियां, लाहौल के सिस्सु केलांग सहित अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में भारी बर्फबारी का दौर जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:05 PM IST
लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में वीरवार सुबह से बर्फबारी का दौर जारी हो गया है. वहीं, निचले व मैदानी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है. इसी के साथ सर्दियों ने भी हिमाचल में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश-बर्फबारी, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर के अलावा सभी 10 जिलों में येलो अलर्ट है.
इन इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी
वहीं, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के चलते सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए हैं. शिंकुला टॉप, बारालाचा ला टॉप, कुंजुम टॉप सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और पर्यटकों एवं आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन तीनों दर्रों की ओर सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही एहतियातन बंद कर दी गई है. लाहौल घाटी में केलांग, सिस्सु, कोकसर और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में सुबह से बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियां फिसलना भी शुरू हो गई हैं.
लेह-मनाली हाईवे बंद, ये रास्ते भी अवरुद्ध
वहीं, लाहौल-स्पीति में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लेह मनाली नेशनल हाईवे को आज वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. दारचा से आगे हाईवे बंद है. वहीं, भारी बर्फबारी के कारण दारचा से शिंकुला के लिए भी हाईवे बंद कर दिया गया है. लाहौल स्पीति-जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक मनाली काजा रोड भी बर्फबारी के कारण बंद है. उदयपुर के लिए रास्ता अभी बहाल है. हालांकि प्रशासन ने जनता और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी है.
सड़कों पर फिसलन और जोखिम बढ़ा
लाहौल पुलिस ने बताया कि वर्तमान में कोकसर एवं जिस्पा क्षेत्र में भी लगातार बर्फबारी हो रही है. जिससे सड़क मार्गों पर फिसलन बढ़ने और गाड़ियों की आवाजाही में खतरा पैदा होने की आशंका है. ऐसे में पुलिस द्वारा ऊंचाई वाले इलाकों में फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है और निचले इलाकों में लोगों को सलाह दी गई है कि वह मौसम की स्थिति को देखते ही सफर करें. लाहौल-स्पीति पुलिस से सभी पर्यटकों एवं आम जनता से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें और ऊंचाई वाले इलाकों की ओर जाने से पहले सड़क एवं मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें.
"खराब मौसम के कारण सभी से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी यातायात एवं मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करें. पुलिस कर्मियों के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके." - केडी शर्मा, डीएसपी केलांग
बर्फबारी ने बढ़ाई बागवानों की मुश्किलें
वहीं, लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी में अब बागवानों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब घाटी में सेब का सीजन भी शुरू हो गया है और पेड़ इन दिनों सेब के फल से लगे हुए हैं. बर्फबारी के चलते पेड़ों के टूटने का भी खतरा बन गया है और सेब की फसल खराब होने के भी आसार बने हुए हैं. बागवान निर्मल चंद ने बताया कि मौसम के लंबे समय तक खराब रहने पर सेब की तुड़ान और उसे सड़कों तक पहुंचाने में भी दिक्कतें आ सकती हैं.
सेब तुड़ान हो सकता है प्रभावित
बागवान निर्मल चंद का कहना है कि अगर मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा तो सेब तुड़ान प्रभावित हो सकता है. बारिश के कारण सेब पर दाग पड़ने और उसकी गुणवत्ता खराब होने की आशंका भी है. इससे फसल की बिक्री और बागवानों की कमाई पर असर पड़ सकता है. सेब तुड़ान के बाद उसे समय पर सड़क तक पहुंचाना बागवानों के लिए अहम होता है. लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने से परिवहन में दिक्कतें आने की आशंका है. फिलहाल घाटी में ठंड बढ़ गई है और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है.
"घाटी में मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है. वहीं, सेब की फसल तैयार होने के बीच खराब मौसम ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. घाटी के बगीचों में इन दिनों सेब की फसल तैयार खड़ी है. कुछ ही दिनों में सेब तुड़ान का काम जोर पकड़ने वाला है. ऐसे समय में बारिश और बर्फबारी होने से बागवानों को फसल को नुकसान पहुंचने का डर सता रहा है." - राहुल कुमार, बागवान
हिमाचल में माइनस में लुढ़का पारा
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक बारिश-बर्फबारी का ये दौर 17 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है, जबकि 18 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ है. वहीं, बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट आई है. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम 0 से नीचे माइनस में चला गया है. जिससे यहां ठंड में बढ़ोतरी हो गई है. कुकुमसेरी में सबसे कम -0.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. लाहौल-स्पीति में भी बर्फबारी के चलते पारा माइनस में चला गया है और इसी के साथ सर्दियों की शुरुआत हो गई है. वहीं, कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर जारी है.