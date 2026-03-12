ETV Bharat / state

हिमाचल के इन जिलों में बारिश-बर्फबारी, इस दिन से पूरे प्रदेश में मौसम खराब

हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी से लोगों ने राहत ली है. किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौटी है.

लाहौल स्पीति में बर्फबारी
लाहौल स्पीति में बर्फबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 3:03 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कई इलाकों में मौसम खराब रहा. शिमला में सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे और हवाएं चलती रहीं. वहीं,लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. हालांकि बीते दिन भी यहां पर हल्की बर्फबारी हुई थी. वीरवार को फिर से लाहौल घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे घाटी में एक बार फिर से लाहौल के आस पास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है.

जिला कुल्लू में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है. इसके अलावा कल्लू के निचले इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई. ऐसे में लंबे समय के बाद हो रही बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है. वहीं, लाहौल घाटी में भी बारिश और बर्फबारी के चलते अब किसानों ने कृषि कार्यों को भी शुरू कर दिया है. हालांकि लाहौल घाटी में फिलहाल वाहनों की आवाजाही सामान्य है और सैलानी भी बर्फ का मजा लेने के लिए लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं. इसके अलावा मनाली से भी सैलानी बर्फबारी का मजा लेने के लिए अटल टनल पहुंचे.

किसानों के चेहरे खिले

घाटी के किसान रमेश कुमार का कहना है कि '23 जनवरी के बाद घाटी पर सूखा चल रहा था और बीते कुछ दिनों से घाटी में गर्मी भी बढ़ गई थी. ऐसे में वीरवार को हुई बारिश से गर्मी से भी राहत मिली है, तो वहीं खेतों में फसल को भी इस समय बारिश की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी. अब घाटी में बारिश हुई है, इससे फसलों के साथ-साथ बागवानी कार्यों को भी काफी लाभ मिलेगा.'

इन क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी

पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है. ताजा हिमपात के कारण लाहौल-स्पीति में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मनाली-लेह सड़क को जिस्पा से आगे गाड़ियों के लिए बंद कर दिया है. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक हिमाचल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. लाहौल घाटी के किसान दिलीप ठाकुर का कहना है कि 'खेतों में समय पर बारिश न होने के चलते लहसुन और गेहूं की फसल प्रभावित हो रही थी, जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर भी पानी की कमी हो रही थी. ऐसे में अब बारिश होने से खेतों में फसलों को भी पानी मिलेगा और आगामी समय में कृषि कार्यों के लिए भी किसानों को काफी मदद होगी.'

आने वाले दिनों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 13-14 मार्च को चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश-बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 15-16 मार्च को पूरे हिमाचल में मौसम खराब रह सकता है और बारिश-बर्फबारी हो सकती है. 17 मार्च को राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है.

लू का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 2–3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 3–4 दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान में पहले 2–3 दिनों में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. वहीं, मौसम विभाग ने मंडी और सोलन में लू चलने का अलर्ट जारी किया है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सबसे कम तापमान केलंग में 1.6 डिग्री और सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

विभिन्न शहरों का तापमान

ऊना में तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा नेरी 32.3 डिग्री, बरठीं 31.4 डिग्री, सुंदरनगर 30.7, सोलन 30.0 डिग्री, मंडी 30.2 डिग्री, धर्मशाला के आसपास करीब 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.7 डिग्री अधिक रहा. वहीं कल्पा में 20.5 डिग्री, कुफरी (फागू) में 17.9 डिग्री, ताबो में 15.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

संपादक की पसंद

