ETV Bharat / state

8 साल बाद गोहर-चैलचौक घाटी में बर्फबारी, किसानों-बागवानों के चेहरे खिले

लंबे समय बाद हुई बर्फबारी ग्रामीणों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है. क्षेत्र के लोग इसे देव कमरुनाग की कृपा मान रहे हैं.

SNOWFALL IN GOHAR CHAILCHOWK
8 साल बाद गोहर-चैलचौक घाटी में बर्फबारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: मंडी जिले की गोहर और चैलचौक घाटी में लगभग आठ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुई बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. चार महीने से चले आ रहे सूखे के बाद हुई जोरदार बारिश और बर्फबारी ने किसानों और बागवानों को बड़ी राहत दी है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है.

बर्फबारी से किसानों-बागवानों के चेहरे खिले (ETV BHARAT)

सूखे से जूझ रहे किसानों को मिली राहत

पिछले कई महीनों से गोहर और चैलचौक घाटी के खेतों में नमी की भारी कमी बनी हुई थी. गेहूं, मटर, आलू और सेब जैसी फसलों पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका थी. सिंचाई के साधन सीमित होने के कारण किसान लगातार चिंता में थे. अब बारिश और बर्फबारी से जमीन में नमी लौटेगी, जिससे फसलों को नई ताकत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बर्फबारी से खिले ग्रामीणों के चेहरे

लंबे समय बाद हुई बर्फबारी ग्रामीणों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी घरों से बाहर निकलकर बर्फ का आनंद लेते नजर आए. लोग बर्फ से ढके खेतों और पहाड़ियों के बीच तस्वीरें खींचते दिखे. पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ जाने से प्राकृतिक नजारे बेहद आकर्षक हो गए हैं. बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों से लोगों का पहाड़ों की ओर रुख बढ़ने लगा है. सोशल मीडिया पर चैलचौक और गोहर घाटी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इससे आने वाले दिनों में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. होटल और छोटे कारोबारियों को भी इससे लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

SNOWFALL IN GOHAR CHAILCHOWK
8 साल बाद गोहर-चैलचौक घाटी में बर्फबारी (ETV BHARAT)

देव कमरुनाग के प्रति गहरी आस्था

क्षेत्र के लोग इस बर्फबारी को देव कमरुनाग की कृपा मान रहे हैं. मान्यता है कि देव कमरुनाग वर्षा के देवता हैं और समय पर बारिश व बर्फबारी उन्हीं के आशीर्वाद से होती है. ग्रामीणों ने देव कमरुनाग, जालपा माता, शिकारी माता और शाटाधार में हुई बर्फबारी को शुभ संकेत बताया है. हालांकि मौसम विभाग ने आगे भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. इसके बावजूद यह बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है. लोगों को विश्वास है कि यह मौसम बदलाव उनकी आजीविका को मजबूत करेगा और आने वाला समय बेहतर साबित होगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बर्फबारी से कई क्षेत्रों का संपर्क कटा, 1291 सड़कें अभी भी बंद, इस दिन हैवी स्नोफॉल का येलो अलर्ट

TAGGED:

SNOWFALL IN HIMACHAL
SNOWFALL IN MANDI
KAMRUNAG DEVTA
HIMACHAL WEATHER UPDATE
SNOWFALL IN GOHAR CHAILCHOWK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.