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अप्रैल में स्नोफॉल! डलहौजी में दिसंबर जैसा मौसम, बर्फ से ढके पहाड़

डलहौजी में अप्रैल का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही. आमतौर पर होली के बाद तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार मौसम ने अलग ही रूप दिखाया है. बैसाखी नजदीक होने के बावजूद यहां सर्दी का असर दिसंबर जैसा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों हैरान हैं.

डलहौजी: डलहौजी में अप्रैल का महीना भी सर्दियों जैसा महसूस हो रहा है. जहां मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी है, वहीं इस पर्यटन स्थल पर अब भी ठंड का असर बरकरार है. लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग गर्म कपड़े और हीटर का सहारा लेने को मजबूर हैं.

डलहौजी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे डैनकुंड, लकड़मंडी और जोत में फिर से बर्फबारी हुई है. डैनकुंड चोटी और आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. वहीं ऊंचाई पर स्थित फूलानी माता मंदिर भी पूरी तरह बर्फ से ढक गया है, जो इस मौसम में असामान्य माना जा रहा है. पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया है. पूरे क्षेत्र में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है. लोग घरों में अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. अचानक बदले इस मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है.

मौसम में बदलाव के पीछे कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सर्दियों में कम बर्फबारी हुई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि अप्रैल में भी बर्फ गिर रही है. यह मौसम परिवर्तन जलवायु बदलाव की ओर भी इशारा करता है. हालांकि ठंड और बारिश से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह मौसम आकर्षण का केंद्र बन गया है. बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी डलहौजी पहुंच रहे हैं और ठंड के बीच प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं.

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