समय से पहले बर्फबारी का मध्य प्रदेश पर असर, शहडोल में 3.5 डिग्री, 16 जिलों के लिए अलर्ट

कोहरे से रीवा और सतना में कम रही विजिबिलिटी, हाईवे पर वाहन चालकों से सवाधानी बरतने की अपील, कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट

समय से पहले बर्फबारी का मध्य प्रदेश पर असर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 2:14 PM IST

भोपाल : हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में समय से पहले ही जोरदार बर्फबारी जारी है. यहां से आने वाली उत्तरी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्यप्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है. बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सिवनी और शहडोल में कोल्ड वेव का असर देखा गया. जबकि रीवा, सतना और दतिया में कोहरे का असर रहा. यहां सुबह के समय विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक दर्ज की गई.

शहडोल में रही प्रदेश की सबसे ठंडी रात

बीती रात भोपाल, इंदौर, राजगढ़, सिवनी और शहडोल का न्यूनतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. बीते 24 घंटों में रात के समय सबसे कम तापमान शहडोल में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. जबकि दूसरे नंबर पर इंदौर में 4.5 डिग्री सेल्सियस और राजगढ़ में 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है. विजिबिलिटी कम होने से उत्तर भारत से भोपाल आने वाली अधिकतर ट्रेनें 4 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं. हैं. जबकि फ्लाइटों के शेड्यूल में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है

MP WEATHER COLD WAVE
पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से एमपी में आ रहीं बर्फीली हवाएं (Etv Bharat)

5 जिलों में कोल्ड वेव और 11 में कोहरे का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार-शुक्रवार के लिए भी 16 जिलों में कोल्ड वेव और कोहरे की चेतावनी जारी की है. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात इंदौर, शाजापुर, राजगढत्र, भोपाल और सीहोर में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया है. जबकि मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निमाड़ी, टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज और सीधी में शुक्रवार सुबह कोहरे की चेतावनी दी गई है. हालांकि, शुक्रवार के बाद मौसम को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है

बीती रात प्रमुख शहरों के तामपान

शहरन्यूनतम तापमान
शहडोल3.5
इंदौर4.5
राजगढ़4.6
पचमढ़ी5.2
नौगांव6.5
उमरिया6.8
रीवा7.2
उज्जैन7.3
छिंदवाड़ा8.4
जबलपुर9.2

दिसंबर में जारी रहेगा ठंड का कहर

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. इन क्षेत्रों से आने वाली उत्तरी हवाएं मध्यप्रदेश में भी ठंडी हवाएं लेकर आ रही हैं, जिससे मध्यप्रदेश में तेज ठंड पड़ती है. वहीं इस बार जेट स्ट्रीम भी बनी हुई है. ऐसे में दिसंबर के महीने में अच्छी ठंड देखने को मिल सकती है.''

औसत के आसपास अधिकतम तापमान

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, '' पिछले 24 घंटे में मध्यप्रदेश का मौसम ड्राय रहा. बुधवार को दिन में प्रदेश में अधिकतम तापमान छिंदवाड़ा में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बुधवार को दतिया, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, दमोह, छतरपुर, खजुराहो, सतना और सिवनी का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. जबकि छिंदवाड़ा का अधिकतम तापमान औसत से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. इसी प्रकार जबकि नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान औसत से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. अन्य शहरों का अधिकतम तापमान औसत के आसपास बना हुआ है.''

औसत से नीचे रहेगा न्यूनतम तापमान

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' नॉर्थ इंडिया के उपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की उंचाई पर करीब 185 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं. 19 दिसंबर से एक लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पश्चिमी हिमालय में इंपेक्ट करने की संभावना है. आने वाले 5 दिनों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. ऐसे में प्रदेश के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से नीचे रहने की संभावना है.''

