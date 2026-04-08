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केदारनाथ धाम में 20 घंटे से लगातार बर्फबारी, यात्रा तैयारियों पर असर, 22 अप्रैल को खुलने हैं कपाट

बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम का नजारा. ( @BKTC )