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अच्छा हुआ भराड़ीसैंण में दो दिन बाद गिरी बर्फ, नहीं तो 'माननीय विधायकों' को लग जाती ठंड!

बजट सत्र संपन्न होने के दो दिन बाद भराड़ीसैंण में गिरी बर्फ: गैरसैंण में रविवार 15 मार्च की रात खूब बारिश हुई, तो सामने भराड़ीसैंण और दूधातोली में जमकर बर्फ गिरी. इससे तापमान गिर गया है. भराड़ीसैंण और दूधातोली की बर्फ वहां से 15 से 25 किलोमीटर दूर स्थित गैरसैंण से साफ दिखाई दे रही है. यहां ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है. लेकिन ठंड से डरने वाले विधायकों का लक अच्छा रहा कि बर्फ उनके भराड़ीसैंण से जाने के दो दिन बाद गिरी.

भराड़ीसैंण विधानसभा में हुआ था बजट सत्र 2026: गौरतलब है कि चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में उत्तराखंड के बजट सत्र 2026 का आयोजन 9 मार्च से 13 मार्च तक हुआ था. इन 5 दिनों में विधानसभा से लेकर दिवालीखाली और गैरसैंण की सड़कों तक राजनीतिक गर्मी रही. सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप के तीर चले, तो यूकेडी और कांग्रेस ने सड़क पर संग्राम किया. 13 मार्च को बजट पास होने के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया. इसके साथ ही सत्ता पक्ष के मंत्रियों-विधायकों और विपक्ष के विधायकों का लाव-लश्कर देहरादून रवाना हो गया. इससे राजनीतिक गर्मी तो शांत हुई, लेकिन रविवार रात भराड़ीसैंण में हुई बर्फबारी से वहां का मौसम जरूर ठंडा हो गया.

गैरसैंण: उत्तराखंड के कुछ ठंड से डरने वाले विधायकों की किस्मत अच्छी रही कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बजट सत्र संपन्न होने के दो दिन बाद बर्फ गिरी. नहीं तो इन विधायकों को बर्फ गिरने से ठंड लग जाती. विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च को संपन्न हो गया. भराड़ीसैंण में 15 मार्च की रात बर्फबारी हुई. दरअसल 15 मार्च को राज्य के अधिकांश पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई. इसी दौरान भराड़ीसैंण में भी बर्फ गिरी.

बीजेपी के विधायक ने कहा था भराड़ीसैंण में लगती है ठंड: बजट सत्र गैरसैंण में होने की जैसे ही खबर आई, बीजेपी के विधायक दलीप रावत ने कह दिया कि 'विधानसभा भवन बनाने के लिए सही जगह का चयन नहीं हुआ.' दिलीप रावत का साफ कहना था कि 'जिस जगह पर विधानसभा का भवन बनाया गया है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है.' ऊंची जगह पर होने की वजह से भी यहां बर्फबारी ज्यादा होती है. साथ ही ठंड भी ज्यादा होती है. इस कारण वहां पर सत्र के दौरान विधायकों के साथ कर्मचारियों को भी परेशानी होती है.

दलीप रावत के बयान की लोगों ने की थी आलोचना: इस बयान के बाद लैंसडाउन विधायक दलीप रावत की काफी किरकिरी हुई थी. राज्य के लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया था. लोगों का कहना था कि सदियों से जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या वो भराड़ीसैंण की ठंड को नहीं सहते हैं. गिने-चुने दिनों के विधानसभा सत्र में ही अगर विधायकों को ठंड लगती है, तो ये हास्यास्पद है. हालांकि दलीप रावत के इस बयान का समर्थन बीजपी के ही विधायक विनोद चमोली ने किया था. उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया था कि क्या आपको भराड़ीसैंण में ठंड नहीं लगती है.

उत्तराखंड की हैं दो विधानसभाएं: बताते चलें कि उत्तराखंड की दो विधानसभाएं हैं. एक विधानसभा देहरादून में स्थित है. दूसरी विधानसभा राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित है. इस बार का बजट सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ही हुआ था. बीजेपी के दोनों विधायक दलीप रावत और विनोद चमोली बजट सत्र में गैरसैंण आए थे. दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले भी सत्ता और विपक्ष के कई विधायक भी भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र की ये कहकर आलोचना कर चुके हैं, कि वहां ठंड लगती है.

गैरसैंण में सबसे ऊंचाई पर है भराड़ीसैंण: गौरतलब है कि भराड़ीसैंण की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5,410 फीट से 7,840 फीट है. इस समय यहां सामान्य तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है. रात का तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक है. बर्फबारी से तापमान और गिरी है. भराड़ीसैंण दूधातोली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी छोर पर है. उधर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5,410 फीट है.

गौरतलब है कि उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां अक्टूबर से लेकर मार्च तक तापमान माइनस में चला जाता है. इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, बदरीनाथ, औली, धारचूला, मुनस्यारी जैसे स्थान शामिल हैं. स्थित ये रहती है कि दिसंबर, जनवरी में तो यहां पानी ही जम जाता है. झरने और नदी-नाले फ्रीज हो जाते हैं.

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