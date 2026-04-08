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अटल टनल में बर्फबारी, जलोड़ी दर्रा भी गाड़ियों के लिए बंद, खराब मौसम ने बढ़ाई बागवानों की परेशानी

बर्फबारी के बाद अटल टनल सैलानियों के लिए हुई बंद, सेब-नाशपाती की फसलों पर बर्फबारी का बहुत बुरा असर पड़ रहा है.

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हिमाचल में बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:21 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में मौसम कहर बरपा रहा है. जिला कुल्लू में भी देर रात से हो भारी बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बारिश और बर्फबारी के चलते घाटी में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है. ऐसे में बार-बार हो रही ठंड के चलते बागबानो की मुश्किलें भी बढ़ गई है. बुधवार सुबह बर्फबारी के चलते अटल टनल को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है. यहां पर सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही आने-जाने की इजाजत दी गई.

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कुल्लू में बर्फबारी के बाद कई सड़कें हुई बंद (ETV Bharat)

कुल्लू में बारिश-बर्फबारी से बंद हुई ये सड़कें

इसके अलावा कुल्लू जिले में उपमंडल आनी और बंजार को आपस में जोड़ने वाले जलोड़ी दर्रे में भी बर्फबारी हुई है. जिसके चलते इस सड़क मार्ग पर भी गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया गया है. वहीं, भारी बारिश के चलते बंजार के मंगलौर में सड़क पर मलबा आ गया है. जिसके चलते सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया है. इसके अलावा बरशेनी के पास घटीगाड़ में भी पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते यह सड़क फिर से बंद हो गई है. बार-बार खराब हो रहे मौसम के चलते लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है.

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भारी बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा (ETV Bharat)

"अटल टनल में बर्फबारी को देखते हुए यहां से सिर्फ फोर बाई फोर वाहनों को जाने की इजाजत दी गई है. सैलानियों को भी सोलंगनाला तक भेजा जा रहा है. मौसम साफ होने के बाद सैलानियों को अटल टनल होते हुए लाहौल की ओर भेजा जाएगा." - केडी शर्मा, डीएसपी मनाली

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बर्फबारी से प्रदेश में बढ़ी ठंड (ETV Bharat)

सेब-नाशपाती फ्लावरिंग पर बुरा असर

वहीं, जिला कुल्लू में इन दिनों सेब और नाशपाती के पेड़ों पर फ्लावरिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बार-बार हो रही बारिश के चलते घाटी में ठंड बढ़ रही है. जिससे फ्लावरिंग की प्रक्रिया बाधित हो रही है. ऐसे में आने वाले समय में दोनों ही फसलों पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा. बागवान धीरेंद्र कुमार का कहना है कि इन दिनों पेड़ पर फ्लावरिंग का दौर चला हुआ है और बागवानों के लिए सेब के पेड़ों में स्प्रे करना भी आवश्यक है, लेकिन बारिश कभी भी आ रही है. जिसके चलते ना तो बागवान समय पर स्प्रे कर पा रहे हैं और ना ही अन्य कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं. खराब मौसम के चलते सेब के पेड़ों पर इसका बुरा असर होगा. जिससे सेब की फसल भी काफी प्रभावित होगी.

बंजार के बागवान दिलीप सिंह का कहना है, "फ्लावरिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में परागण की भी अहम भूमिका होती है. हमने बगीचे में मधुमक्खियों के बक्से तो लगाए हैं, लेकिन ठंड के चलते मधुमक्खियां भी बगीचे में परागण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही हैं. इस साल के इस मौसम के चलते सेब नाशपाती की फसल को नुकसान उठाना पड़ेगा."

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