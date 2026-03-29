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हिमाचल में शुरू हुई बर्फबारी, 6 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत, येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

अटल टनल में शुरू हुई बर्फबारी, वाहनों की आवाजाही रुक गई है. मैदानी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है.

रोहतांग में बर्फबारी
रोहतांग में बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 1:59 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल में रविवार सुबह से निचले इलाकों में जहां भारी बारिश का दौर जारी हो गया है. वहीं, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई. मनाली में अटल टनल, रोहतांग पास, लाहौल, चंबा, किन्नौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया. सुबह से ही प्रदेशभर में मौसम साफ बना हुआ था. राजधानी शिमला में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है.

वहीं, बर्फबारी के बाद जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों को सोलंगनाला तक जाने की इजाजत दी गई है. उसके अलावा अटल टनल में बर्फबारी होने के चलते यहां सिर्फ 4/4 वाहनों को ही जाने की इजाजत दी गई है. अटल टनल में बर्फबारी होता देख पुलिस ने भी दो पहिया वाहन और अन्य वाहनों को मनाली की ओर भेजना शुरू कर दिया. अब सोलंगनाला बैरियर तक ही सैलानियों को जाने की इजाजत दी गई है. पुलिस प्रशासन ने अन्य लोगों से भी आग्रह किया है कि वो बिना वजह सफर करने से बचें, अगर आवश्यक कार्य है तो वो 4/4 वाहन के माध्यम से अटल टनल होकर लाहौल का रुख कर सकते हैं. वहीं, लाहौल घाटी में भी पुलिस ने सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि बर्फबारी के बीच सैलानियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. वहीं, डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि सैलानियों को फिलहाल सोलंगनाला तक जाने की इजाजत दी गई है. उसके आगे वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है. मौसम साफ होने के बाद सैलानियों को अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी भेजा जाएगा.

बर्फबारी से बढ़ी ठंड

बर्फबारी होने से घाटी में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है. अटल टनल और आसपास के इलाकों में हो रही बर्फबारी से मनाली के पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं. मार्च माह के अंत में भी यहां बर्फबारी हो रही है. ऐसे में सैलानियों की संख्या भी अब मनाली में बढ़नी शुरू हो गई है. पर्यटन कारोबारी के अनुसार अप्रैल माह में ही अब सीजन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि घाटी में समय-समय पर बर्फबारी हो रही है और सैलानी भी लगातार ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर रहे हैं.

ऐसा रहेगा मौसम

मध्यम ऊंचाई वाले और मैदानी इलाकों में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है. तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल हुए हैं. रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है. 29 और 30 मार्च को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 31 मार्च पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में बारिश के आसार बने रहेंगे. 1 अप्रैल को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर को छोड़कर प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, 2 और 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय रहेगा और पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

वहीं, 29 और 30 मार्च को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 29 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि की विशेष चेतावनी दी गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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