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बर्फबारी-ओलावृष्टि से हिमाचल के 9,175 किसान-बागवान प्रभावित, 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

बागवानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में कुल 9,175 किसान प्रभावित हुए हैं, जिनमें 6,888 बड़े और 1,842 छोटे किसान शामिल हैं. खराब मौसम के कारण हिमाचल में कुल 4,808.95 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं. वही, सबसे ज्यादा नुकसान सेब की फसल को हुआ है. हिमाचल की राजधानी शिमला जिला में 18.85 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है और हजारों बागवान प्रभावित हुए हैं. यहां पर सेब के 5000 से पौधों को नुकसान पहुंचा है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने की शुरुआत में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से 9 हजार से ज्यादा किसानों, बागवान प्रभावित हुए हैं. बागवानी विभाग की फील्ड रिपोर्ट के अनुसार छह जिलों शिमला, मंडी, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू में व्यापक नुकसान दर्ज किया गया है. इस दौरान हिमाचल के कई जिला में सेब सहित दूसरे अन्य गुठलीदार फलों जैसे प्लम, नाशपाती, आडू, खुमानी, आम, लीची, कीवी सहित कई फसले ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई हैं. इससे प्रदेश के किसानों और बागवानों को 20 करोड़ 78 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है.

गौर रहे कि प्रदेश में सेब बागवानों और सरकार की आय का मुख्य जरिया है. प्रदेश में करीब तीन लाख बागवान है, जो इस पर निर्भर है. वहीं प्रदेश की आर्थिकी का भी सेब महत्वपूर्ण जरिया है और प्रदेश की कुल जीडीपी का सेब का 5000 करोड़ रुपए का योगदान है. हर साल प्रदेश से ढाई से तीन करोड़ सेब की पेटी का उत्पादन होता है. ऐसे में ओलावृष्टि की मार ने सेब बागवानों को गहरा झटका दिया है.

खराब मौसम के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सेब की फसल को हुआ है. बागवानी विभाग के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार प्रदेशभर में 8,451 फलदार पेड़ आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं. जिसमें जिला में शिमला में 5451 व कुल्लू में 3 हजार फलदार पेड़ आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं. जिस कारण इसका सीधा असर सेब उत्पादन पर पड़ेगा. इसके अलावा मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन जिलों में भी पलम, एप्रिकॉट, नाशपाती, आम, लीची और अन्य फलों को नुकसान हुआ है.

शिमला जिले में सबसे ज्यादा नुकसान

बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नुकसान जिला शिमला में हुआ है. यहां पर 18 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. इसी तरह जिला मंडी में 38 लाख 16 हजार, सोलन में 36 हजार, कांगड़ा में 21 लाख 88 हजार, हमीरपुर में 12 लाख 98 हजार और जिला कुल्लू में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

नुकसान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है

हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग के निदेशक सतीश कुमार ने बताया, 'नुकसान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. अभी यह फील्ड से प्रारंभिक नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. पूरा आकलन करने के बाद इसे सरकार को भेजा जाएगा. ओलावृष्टि से सेब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आने वाले दिनों में भी विभाग के द्वारा नुकसान का आकलन किया जाएगा'.

हिमाचल प्रदेश में समय हुई ओलावृष्टि तथा बर्फबारी के चलते शिमला जिला में सबसे अधिक नुकसान हुआ है. इसके अलावा प्रदेश भर से नुकसान का आंकड़ा सामने आया है.

शिमला जिला की अगर बात करें तो यहां पर 7734 किसानों और बागवानों को 4150 हेक्टेयर भूमि पर 18 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. जिला मंडी की अगर बात करे तो 652 किसानों और बागवानों को 94.36 हेक्टेयर भूमि पर 38 लाख 16 हजार रुपए का नुकसान हुआ है. जिला सोलन की अगर बात करे तो 15 किसानों को 0.72 हेक्टेयर भूमि पर 36 हजार रुपये का नुकसान हुआ है. जिला कांगड़ा में 212 किसानों की 162.50 हेक्टेयर भूमि पर 21 लाख 88 हजार रुपए का नुकसान हुआ है. जिला हमीरपुर की अगर बात करे तो 272 किसानों की 104.08 हेक्टेयर भूमि पर 12 लाख 98 हजार रुपए का नुकसान हुआ है. जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो यहां पर 200 किसानों और बागवानों की 88 हेक्टेयर भूमि में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

वहीं कृषि और बागवानी विभाग द्वारा अभी भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है. इससे आने वाले दिनों में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है.

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