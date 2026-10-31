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दो दिनों की बर्फबारी के बाद खिली धूप, बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारनाथ की चोटियां बनी आकर्षण का केंद्र

दो दिनों की बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में धूप खिली तो सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए.

KEDARNATH DHAM
बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारनाथ की चोटियां बनी आकर्षण का केंद्र (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में लगातार दो दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ हो गया. आसमान से बादल छंटने के साथ ही धाम में सुहावनी धूप खिल उठी. बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाएं और आसपास का मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है.

मौसम साफ होने के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही भी सुचारु हो गई है. शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल मार्ग, घोड़ा-खच्चर, डंडी-कंडी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं.

इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा में अब तक 18 लाख 70 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद श्रद्धालुओं में बाबा केदार के प्रति आस्था और उत्साह लगातार बना हुआ है. धाम में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड के बीच भी देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दरबार में मत्था टेक रहे हैं. बर्फ से आच्छादित पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर का विहंगम दृश्य यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है. श्रद्धालु इस प्राकृतिक नजारे को अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं.

धाम में लगातार गिरते तापमान और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. श्रद्धालुओं के ठहरने, खानपान, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. वहीं, जिला पुलिस स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को मौसम के अनुरूप गर्म कपड़े साथ रखने और ठंड से बचाव के आवश्यक इंतजाम करने की सलाह भी दी जा रही है.

KEDARNATH DHAM
बर्फबारी के बाद धाम में खिली धूप (PHOTO-ETV Bharat)

केदारनाथ धाम में बीते दो दिनों के दौरान हुई बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ रहा है. यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने यात्रियों से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी-

गौरतलब है कि वर्ष 2026 की केदारनाथ धाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है. बाबा केदारनाथ के कपाट आगामी 11 नवंबर 2026 को भैयादूज के पावन पर्व पर प्रातः 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आने के साथ ही धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है. बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन और हिमाच्छादित धाम का अलौकिक स्वरूप इस वर्ष की यात्रा की यादों को श्रद्धालुओं के लिए विशेष बना रहा है.

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