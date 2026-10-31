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दो दिनों की बर्फबारी के बाद खिली धूप, बर्फ की सफेद चादर से ढकी केदारनाथ की चोटियां बनी आकर्षण का केंद्र

मौसम साफ होने के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही भी सुचारु हो गई है. शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल मार्ग, घोड़ा-खच्चर, डंडी-कंडी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं.

इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा में अब तक 18 लाख 70 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद श्रद्धालुओं में बाबा केदार के प्रति आस्था और उत्साह लगातार बना हुआ है. धाम में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड के बीच भी देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दरबार में मत्था टेक रहे हैं. बर्फ से आच्छादित पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर का विहंगम दृश्य यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है. श्रद्धालु इस प्राकृतिक नजारे को अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं.

धाम में लगातार गिरते तापमान और बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. श्रद्धालुओं के ठहरने, खानपान, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. वहीं, जिला पुलिस स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को मौसम के अनुरूप गर्म कपड़े साथ रखने और ठंड से बचाव के आवश्यक इंतजाम करने की सलाह भी दी जा रही है.