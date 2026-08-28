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495 करोड़ से SNMMCH का होगा कायाकल्प, 100 से 250 होगी MBBS सीटें, 200 PG सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का कायाकल्प होगा. इसके लिए 495 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

SNMMCH transformation
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 6:39 PM IST

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धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है. लंबे समय से एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे अस्पताल प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की कमी. यही वजह है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC की ओर से अतिरिक्त सीटों के प्रस्ताव पर बार-बार आपत्ति जताई जाती रही है.

अब SNMMCH के विस्तार के लिए करीब 495 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से उम्मीद जगी है कि वर्षों पुरानी अड़चनें दूर होंगी. पुराने ढांचे को दुरुस्त करने के साथ नए भवन. अस्पताल. प्रशासनिक भवन और हॉस्टल तैयार किए जाएंगे. प्रबंधन का लक्ष्य मौजूदा 100 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर 250 करना है. वहीं पीजी शिक्षा के विस्तार की भी बड़ी योजना है.

SNMMCH अधीक्षक का बयान (ETV Bharat)

SNMMCH के अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया ने कहा है कि दोनों स्तर पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की जरूरत पूरी होने के बाद संस्थान 250 यूजी और 200 पीजी सीटों की दिशा में आगे बढ़ेगा.

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की नई उम्मीद

धनबाद में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH के विस्तार के लिए करीब 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. यह राशि केवल नए भवन बनाने तक सीमित नहीं है. बल्कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.

SNMMCH transformation
SNMMCH में मरीज (ETV Bharat)

SNMMCH फिलहाल सीमित संसाधनों के बीच मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन कर रहा है. मेडिकल कॉलेज में अभी एमबीबीएस की 100 सीटें हैं. अस्पताल प्रबंधन लंबे समय से इन सीटों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है. लक्ष्य है कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 की जाएं. यानी एक बार सभी जरूरी मानक पूरे होने के बाद मेडिकल कॉलेज में हर साल मौजूदा संख्या से 150 अधिक विद्यार्थियों को एमबीबीएस की पढ़ाई का अवसर मिल सकेगा. लेकिन सीट बढ़ाने का यह रास्ता इतना आसान नहीं रहा है.

NMC की आपत्ति क्यों बनती रही बाधा

दरअसल मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल आवेदन या प्रस्ताव पर्याप्त नहीं होता. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था का आकलन करता है. SNMMCH में भी जब अतिरिक्त सीटों के लिए प्रयास किए गए तो एनएमसी की ओर से मुख्य रूप से दो बड़ी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया.

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शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

पहली कमी इंफ्रास्ट्रक्चर. और दूसरी सबसे बड़ी जरूरत फैकल्टी यानी पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और मेडिकल शिक्षक. जब तक मेडिकल कॉलेज के पास विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या के मुताबिक पर्याप्त भवन. कक्षाएं. प्रयोगशालाएं. अस्पताल में बेड. विभाग और दूसरी जरूरी सुविधाएं नहीं होंगी तब तक सीटों में बढ़ोतरी मुश्किल है. इसी तरह एमबीबीएस विद्यार्थियों को पढ़ाने और प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रोफेसर. एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी जरूरी हैं. यही दो प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से SNMMCH की सीट बढ़ाने की कोशिश लंबे समय से अटकी हुई थी.

अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया कहते हैं. “हम लोगों का लक्ष्य है कि झारखंड में हेल्थ की सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाए. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी 100 सीट है. इसे 250 एमबीबीएस सीट तक ले जाने का लक्ष्य है. साथ ही पीजी की सीटों को भी बढ़ाना है. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी.”

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SNMMCH में मरीज (ETV Bharat)

495 करोड़ से पुराने ढांचे की मरम्मत और नए निर्माण

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सीट बढ़ाने का रास्ता रुक रहा था क्या 495 करोड़ रुपये से वह कमी दूर हो सकेगी. SNMMCH प्रबंधन के मुताबिक इस राशि से पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा. योजना में अस्पताल भवन से लेकर प्रशासनिक भवन और हॉस्टल तक कई महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं.

इसके अलावा एक 450 बेड वाले प्रस्तावित अस्पताल की भी योजना है. अगर यह योजना पूरी तरह धरातल पर उतरती है तो SNMMCH की क्षमता में बड़ा विस्तार होगा. अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ने का सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा. वहीं मेडिकल कॉलेज की क्षमता बढ़ने से विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर शैक्षणिक और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

सिर्फ सीट नहीं, पूरे सिस्टम का विस्तार

एमबीबीएस की सीट 100 से बढ़ाकर 250 करना सिर्फ कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना नहीं है. इसके लिए पूरे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सिस्टम को उसी अनुपात में मजबूत करना होगा. बढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं चाहिए. प्रयोगशालाएं चाहिए. पुस्तकालय और शैक्षणिक संसाधन चाहिए. अस्पताल में पर्याप्त मरीज और बेड चाहिए ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके. और सबसे महत्वपूर्ण हर विभाग में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर और शिक्षक चाहिए. SNMMCH प्रबंधन अब इसी दिशा में काम कर रहा है.

अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया ने कहा कि NMC दो मुख्य चीजें मांगती है. पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा फैकल्टी. जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे तब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी. फैकल्टी की बात करें तो हाल ही में सात प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं. कुछ असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर भी आए हैं. प्रक्रिया अभी चल रही है.

फैकल्टी की कमी दूर करने की प्रक्रिया तेज

फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए भी अब प्रक्रिया तेज हुई है. SNMMCH के अधीक्षक के मुताबिक हाल ही में सात प्रोफेसरों ने योगदान दिया है. इसके अलावा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी संस्थान से जुड़े हैं. आने वाले समय में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों की संख्या और बढ़ाने की तैयारी है. यानी जिस दूसरी बड़ी कमी की वजह से सीटों में बढ़ोतरी मुश्किल हो रही थी उसे भी दूर करने की कोशिश चल रही है.

प्रबंधन का मानना है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी दोनों मानक पूरे हो जाएंगे तब SNMMCH एमबीबीएस की 250 सीटों और पीजी की बड़ी संख्या में सीटों के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेगा.

पीजी सीटों में भी बड़ा विस्तार

SNMMCH के विस्तार की योजना केवल एमबीबीएस तक सीमित नहीं है. फिलहाल पीजी स्तर पर भी सीटों की संख्या सीमित है. प्रबंधन आने वाले समय में पीजी शिक्षा का व्यापक विस्तार करना चाहता है. अधीक्षक के मुताबिक जरूरी संसाधन और फैकल्टी उपलब्ध होने के बाद पीजी की सीटों को 200 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो धनबाद में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है. इसका असर सिर्फ मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा. इससे झारखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

धनबाद के मरीजों को क्या फायदा होगा

SNMMCH का विस्तार होने का सबसे बड़ा फायदा धनबाद और आसपास के मरीजों को मिलने की उम्मीद है. धनबाद में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिन्हें गंभीर बीमारी या विशेषज्ञ इलाज की स्थिति में दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है. कई मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर होते हैं.

SNMMCH प्रबंधन का उद्देश्य अब ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जहां मरीजों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा सकें. अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया का कहना है कि कोशिश यही है कि लोगों को इलाज के लिए बाहर के निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़े और उन्हें सभी तरह की जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हों.

उन्होंने कहा. हम चाहते हैं कि लोगों को बाहर प्राइवेट अस्पताल का रुख ना करना पड़े. सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं मिल सके इसकी पहल की जा रही है. एक मॉडर्न हेल्थ सुविधा धनबाद को मिल सके इसी दिशा में काम किया जा रहा है.

झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा असर

इस पूरी योजना का एक बड़ा असर झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी पड़ सकता है. आज राज्य में डॉक्टरों और खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है. अगर SNMMCH में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ती हैं तो आने वाले वर्षों में यहां से बड़ी संख्या में डॉक्टर तैयार होंगे.

एमबीबीएस की 250 सीटें होने का मतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में नए मेडिकल छात्र यहां से चिकित्सा शिक्षा हासिल करेंगे. वहीं पीजी सीटों में विस्तार होने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ेगी. यानी आज जिस डॉक्टर की कमी की बात हो रही है उसे दूर करने में मेडिकल कॉलेजों की क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. SNMMCH का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है.

495 करोड़ की मंजूरी के बाद अब चुनौती काम पूरा करने की

हालांकि 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है लेकिन असली चुनौती अब इस राशि से प्रस्तावित कामों को समय पर पूरा करने की होगी. पुराने भवनों का जीर्णोद्धार हो. नए भवन तैयार हों. 450 बेड के प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण हो. प्रशासनिक भवन और हॉस्टल तैयार हों. मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था हो. और इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों एवं शिक्षकों की नियुक्ति हो. इन सभी मोर्चों पर काम एक साथ आगे बढ़ाना होगा.

क्योंकि अगर भवन तैयार हो जाएं लेकिन पर्याप्त डॉक्टर नहीं हों तो सीट बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. और अगर डॉक्टर उपलब्ध हों लेकिन जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तब भी एनएमसी के मानकों को पूरा करना मुश्किल होगा. इसलिए SNMMCH के सामने अब इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करने की चुनौती है.

वर्षों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद

SNMMCH प्रबंधन लंबे समय से एमबीबीएस सीट बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. हर बार उम्मीद बनती थी कि अब सीटें बढ़ेंगी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी रास्ते में आ जाती थी. अब 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति ने उस इंतजार को खत्म करने की उम्मीद जगाई है. अगर प्रस्तावित निर्माण समय पर पूरा होता है और डॉक्टरों एवं शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति हो जाती है तो एनएमसी के जरूरी मानकों को पूरा करने की दिशा में SNMMCH मजबूत स्थिति में आ सकता है. इसके बाद 100 से 250 एमबीबीएस सीटों का विस्तार संभव हो सकेगा. और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य पीजी सीटों को भी 200 तक ले जाने का है.

यानी धनबाद के SNMMCH के लिए 495 करोड़ रुपये की मंजूरी सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का बड़ा अवसर है. आज जहां कॉलेज 100 एमबीबीएस सीटों के साथ सीमित क्षमता में काम कर रहा है वहीं आने वाले वर्षों में 250 एमबीबीएस सीट और बड़े पैमाने पर पीजी सीटों का लक्ष्य इसे झारखंड के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शामिल कर सकता है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि 495 करोड़ की राशि से निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है. फैकल्टी की कमी कब तक दूर होती है और एनएमसी की मंजूरी के बाद SNMMCH में अतिरिक्त सीटों का सपना कब हकीकत बनता है. अगर यह योजना तय लक्ष्य के मुताबिक आगे बढ़ती है तो इसका फायदा सिर्फ मेडिकल छात्रों को नहीं बल्कि धनबाद और पूरे झारखंड के मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था को लंबे समय तक मिल सकता है.

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