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SNMMCH धनबाद को मिलीं 18 नई पीजी सीटें, विशेषज्ञ डॉक्टर बढ़ेंगे-मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज

धनबादः शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH को इस शैक्षणिक सत्र में 18 नई पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सीटों की सौगात मिली है. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है.

खास बात यह है कि इन सीटों को हासिल करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने अलग-अलग विभागों के आधारभूत ढांचे, आधुनिक मशीनों और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया है. प्रबंधन का दावा है कि इससे न केवल मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि धनबाद और आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सकेगा.

कभी सीमित संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझने वाला SNMMCH अब मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिखने की तैयारी में है. पिछले तीन वर्षों में मेडिकल कॉलेज ने पीजी सीटों के मामले में लगातार उपलब्धि हासिल की है. पहले नौ सीटें मिलीं, इसके बाद दस और अब एक साथ 18 नई सीटों की मंजूरी मिली है. इस तरह SNMMCH में पीजी सीटों की कुल संख्या 37 हो गई है. प्रबंधन के मुताबिक, इस बार झारखंड के पांच मेडिकल कॉलेजों में सीटों के नए आवंटन में SNMMCH को यह उपलब्धि हासिल हुई है.

जानकारी देते अस्पताल अधीक्षक (ETV Bharat)

SNMMCH अधीक्षक डॉ डीके गिंदौरिया ने बताया कि इन 18 सीटों को हासिल करने के लिए अस्पताल के अलग-अलग विभागों में सुविधाओं को अपग्रेड किया गया. पीडियाट्रिक विभाग में चार वेंटिलेटर और 15 वार्मर लगाए गए। वार्ड का कायाकल्प करने के साथ चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाया गया. इसका परिणाम रहा कि इस विभाग को पांच पीजी सीटें मिलीं.

वहीं नेत्र रोग विभाग में आधुनिक फेको मशीन और वार्ड की सुविधाओं को विकसित किया गया, जिसके बाद दो सीटें मिलीं.

एनेस्थीसिया विभाग में ऑपरेशन थिएटर और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बाद पांच सीटें मिलीं.

गायनी विभाग में तीन नए वार्मर, आधुनिक लेबर टेबल और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी सुविधाएं विकसित की गईं. इसके बाद दो नई पीजी सीटें मिलीं.

वहीं पैथोलॉजी विभाग में हिस्टोपैथोलॉजी जांच शुरू होने और जांच सुविधाओं के विस्तार का फायदा मिला. इस विभाग को चार पीजी सीटें मिलीं.

पीजी सीटों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा मरीजों को मिलने की उम्मीद है. दरअसल, पीजी करने वाले डॉक्टर अस्पताल में नियमित रूप से मरीजों की सेवा करते हैं. विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में काम करने के साथ वे गंभीर और जटिल मामलों के इलाज में भी अहम भूमिका निभाते हैं. डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय परामर्श, समय पर इलाज और विशेषज्ञ सेवाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी.

अधीक्षक ने कहा कि यहां पहले पीजी की कोई सीट नहीं थी। पिछले वर्षों में हमने लगातार प्रयास किए. पीजी किसी भी बड़े अस्पताल की बैकबोन होती है. विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे, तभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सकेगी. इस बार 25 सीटों के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 18 सीटें मिली हैं, यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है.

अस्पताल प्रबंधन की नजर अब केवल मौजूदा उपलब्धियों तक सीमित नहीं है. वर्ष 2030 तक SNMMCH में 250 एमबीबीएस सीटें और 200 पीजी सीटें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये के आधारभूत ढांचे की योजना को मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है. इसके तहत नए अस्पताल भवन, फर्नीचर, एडमिशन ब्लॉक और छात्रावास सहित कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

प्रबंधन का दावा है कि आने वाले वर्षों में SNMMCH की तस्वीर पूरी तरह बदलने की तैयारी है. हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 200 पीजी सीटें और 250 एमबीबीएस सीटें हों. इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना स्वीकृत हुई है. हम हर विभाग की जरूरतों को समझ रहे हैं और वहां आवश्यक मशीनें एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं.