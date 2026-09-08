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SNMMCH के पारा मेडिकल छात्रों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय, अधिकारियों के लगा रहे चक्कर

SNMMCH के पारा मेडिकल छात्रों को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है. वे अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

SNMMCH paramedical students
SNMMCH में पारा मेडिकल छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: SNMMCH में सेवा दे रहे पारा मेडिकल छात्रों का दर्द अब सड़क से अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंच गया है. छात्रों का आरोप है कि मार्च महीने से लगातार सेवा देने के बावजूद उन्हें अब तक मानदेय नहीं मिला है. करीब छह से सात महीने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे. सिविल सर्जन के छुट्टी पर होने के कारण छात्रों ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई और जल्द भुगतान की मांग की.

धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पारा मेडिकल छात्र पिछले कई महीनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. मरीजों की जांच से लेकर अस्पताल के अलग-अलग विभागों में तकनीकी जिम्मेदारियां संभालने वाले इन छात्रों को अब अपने ही मानदेय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

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हर छात्र को 12 हजार रुपए मानदेय मिलना था

दरअसल, 2023-25 बैच के करीब 50 पारा मेडिकल छात्रों की सेवा मार्च महीने से शुरू हुई थी. छात्रों के मुताबिक, सरकार की बांड आधारित सेवा व्यवस्था के तहत उन्हें SNMMCH के अलग-अलग विभागों में टेक्नीशियन के पद पर सेवा देनी है. इसके एवज में प्रत्येक छात्र को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलना तय है. लेकिन सेवा शुरू हुए छह से सात महीने बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है. छात्रों का कहना है कि वे नियमित रूप से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बावजूद इसके मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ती जा रही है.

SNMMCH paramedical students
SNMMCH में पारा मेडिकल छात्र (ETV Bharat)

बकाया मानदेय जल्द जारी कराने की मांग

मंगलवार को छात्र अपनी मांग लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे थे. सिविल सर्जन के अवकाश पर रहने के कारण छात्रों ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. संजीव कुमार से मुलाकात की. छात्रों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी देते हुए बकाया मानदेय जल्द जारी कराने की मांग की. अब छात्रों की नजर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर है. उनका कहना है कि जब उनसे तय शर्तों के तहत लगातार सेवा ली जा रही है, तो मानदेय के भुगतान में देरी क्यों हो रही है. छात्रों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

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