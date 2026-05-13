बिना कोचिंग के कुरुक्षेत्र की टॉपर बनी स्नेहा शर्मा, CBSE 12वीं में हासिल किए 97.8%, कामयाबी की बताई कहानी
सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में कुरुक्षेत्र की रहने वाली स्नेहा शर्मा 97.8% अंक लाकर जिले में टॉपर बन गई है.
Published : May 13, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 10:50 PM IST
कुरुक्षेत्र : सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होते ही कुरुक्षेत्र जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. आर्ट्स संकाय की छात्रा स्नेहा शर्मा ने 97.8 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. स्नेहा की इस शानदार उपलब्धि से परिवार में उत्सव जैसा माहौल है और रिश्तेदारों व शुभचिंतकों की ओर से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है.
कैसे हासिल की कामयाबी ? : स्नेहा शर्मा ने बताया कि उन्होंने कभी भी अतिरिक्त दबाव लेकर पढ़ाई नहीं की. वे नियमित और योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करती थीं. उनका कहना है कि वे हमेशा अपना लक्ष्य तय करती थीं और उसी के अनुसार तैयारी करती थीं. साथ ही रिवीजन पर विशेष ध्यान देने की वजह से उन्हें ये सफलता मिली है. हालांकि स्नेहा अपने अंकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इंग्लिश विषय में अपेक्षा से कम अंक आए हैं, वरना उन्हें उम्मीद थी कि वे केवल जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की टॉप-3 सूची में भी शामिल हो सकती थीं. इसके बावजूद जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना उनके लिए गर्व की बात है.
सोशल मीडिया से बनाई रखी दूरी : स्नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार को दिया है. उनकी मां डॉ. पिंकी शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जबकि पिता बैंक में कार्यरत हैं. वे अपने दादा-दादी और चाचा-चाची के साथ संयुक्त परिवार में रहती हैं, जहां उन्हें पढ़ाई के लिए सकारात्मक माहौल और पूरा सहयोग मिला. अब स्नेहा का सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने का है. इसके बाद वे यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहती हैं. स्नेहा ने ये भी बताया कि वे सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखती थीं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए ही करती थीं. उनका मानना है कि यदि फोन का सही उपयोग किया जाए तो ये एक उपयोगी साधन साबित हो सकता है.
आईएएस अफसर बनने का ख्वाब : स्नेहा की मां डॉ. पिंकी शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है. उन्होंने बताया कि स्नेहा ने कभी कोई ट्यूशन नहीं ली और स्वयं अध्ययन करके यह मुकाम हासिल किया. परिवार को पहले से विश्वास था कि वे अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि वे शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है. उन्होंने बताया कि सीमित समय में पढ़ाई करने के बावजूद स्नेहा घर के कामों में भी परिवार का सहयोग करती थी. अब परिवार की इच्छा है कि वे आईएएस बनकर देश की सेवा करें. वहीं स्नेहा के चाचा अनिल शर्मा ने कहा कि बेटी की इस उपलब्धि से पूरा परिवार बेहद खुश है. रिजल्ट आने के बाद से लगातार बधाई संदेश और फोन कॉल आ रहे हैं. परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और उम्मीद जताई कि स्नेहा भविष्य में भी इसी तरह परिवार और देश का नाम रोशन करती रहेंगी.
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