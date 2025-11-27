ETV Bharat / state

रांची के लालपुर थाना गेट के सामने छिनतई की वारदात, बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे बुजुर्ग बने शिकार

रांचीः राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बाइक सवार दो अपराधियों ने बैंक से पैसा निकालकर वापस लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति से लालपुर थाना के सामने ही छिनतई कर ली. पैसे झपटने के बाद दोनों अपराधी बड़े आराम से फरार भी हो गए.

एक लाख 30 हजार रुपये की छिनतई

राजधानी में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है. रांची के लालपुर थाना के ठीक सामने बैंक से पैसा निकाल कर वापस लौट रहे फिलोमन बा नामक एक शख्स से बाइक में सवार दो अपराधियों ने दिनदहाड़े छिनतई की.

जानकारी देते पीड़ित और सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

फिलोमन बा ने बताया कि वह कोकर स्थित बैंक ऑफ इंडिया से अपनी पत्नी की आंखों के इलाज के लिए 1.13 लाख रुपये निकाल कर ऑटो से लालपुर चौक की तरफ से थाना की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने पैसों से भरा बैग झपट लिया और फरार हो गए. चुकी वारदात थाना के ठीक सामने हुई थी इसलिए पीड़ित फिलोमन बा दौड़कर थाने पहुंचे, जब तक पुलिस वाले उसकी मदद के लिए पहुंचते, तब तक बाइक सवार अपराधी रफूचक्कर हो चुके थे.

सीसीटीवी से हुई अपराधियों की पहचान