रांची के लालपुर थाना गेट के सामने छिनतई की वारदात, बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे बुजुर्ग बने शिकार

रांची में छिनतई की वारदात हुई है. बाइक सवार अपराधियों ने थाना के गेट के सामने एक व्यक्ति से छिनतई की है.

Snatching Incident In Ranchi
रांची का लालपुर थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 4:55 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:15 PM IST

रांचीः राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बाइक सवार दो अपराधियों ने बैंक से पैसा निकालकर वापस लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति से लालपुर थाना के सामने ही छिनतई कर ली. पैसे झपटने के बाद दोनों अपराधी बड़े आराम से फरार भी हो गए.

एक लाख 30 हजार रुपये की छिनतई

राजधानी में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है. रांची के लालपुर थाना के ठीक सामने बैंक से पैसा निकाल कर वापस लौट रहे फिलोमन बा नामक एक शख्स से बाइक में सवार दो अपराधियों ने दिनदहाड़े छिनतई की.

जानकारी देते पीड़ित और सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

फिलोमन बा ने बताया कि वह कोकर स्थित बैंक ऑफ इंडिया से अपनी पत्नी की आंखों के इलाज के लिए 1.13 लाख रुपये निकाल कर ऑटो से लालपुर चौक की तरफ से थाना की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने पैसों से भरा बैग झपट लिया और फरार हो गए. चुकी वारदात थाना के ठीक सामने हुई थी इसलिए पीड़ित फिलोमन बा दौड़कर थाने पहुंचे, जब तक पुलिस वाले उसकी मदद के लिए पहुंचते, तब तक बाइक सवार अपराधी रफूचक्कर हो चुके थे.

सीसीटीवी से हुई अपराधियों की पहचान

मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी पारस राणा मौके पर पहुंचे. सिटी एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है. पीड़ित व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकाल कर जा रहे थे. उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ित ने आरोपियों की पहचान की है. उसके आधार पर अपराधियों के धर-पकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

चेकिंग बंद होते ही लूट की वारदात

बाइक सवार अपराधियों के द्वारा छिनतई की वारदात को अंजाम देने से आधे घंटे पहले तक पुलिस के द्वारा लालपुर चौक के आसपास गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही यह अभियान बंद हुआ अपराधियों ने थाना गेट के सामने ही छिनतई की घटना को अंजाम दे दिया.

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

