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महिलाओं व राहगीरों को बनाते थे निशाना, उदयपुर में झपटमार गैंग का पर्दाफाश

गैंग के लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाते थे, तीन शातिर गिरफ्तार, दो नाबालिग डिटेन, 10 वारदातें कबूलीं

Snatcher gang busted in Udaipur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 1:48 PM IST

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उदयपुर: शहर में राहगीरों और महिलाओं को निशाना बनाकर मोबाइल, पर्स और बैग झपटने वाली एक सक्रिय गैंग का सवीना थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके साथ वारदातों में शामिल दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 10 अन्य वारदातों को अंजाम देना भी स्वीकार किया है.

सवीना थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जितेन्द्र उर्फ जेबला पुत्र बाबूलाल, हंसमुख पुत्र हीरालाल तथा कमलेश पुत्र नाना, निवासी पारेवी, झाड़ोल के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी जितेन्द्र के खिलाफ लूट और मारपीट के चार मामले दर्ज हैं. वहीं, हंसमुख के खिलाफ चोरी, लूट, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के कुल पांच मामले दर्ज हैं. कमलेश पर भी लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े दो मामले दर्ज हैं.

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पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाती थी. आरोपी वारदात के लिए बाइक का इस्तेमाल करते थे और मौका मिलते ही मोबाइल, बैग या पर्स छीनकर फरार हो जाते थे. आरोपियों ने गत 6 जून को उदयपोल क्षेत्र में स्कूटी सवार युवती का बैग छीना था. इसके बाद 15 जून को गोवर्धनविलास क्षेत्र में एक महिला का पर्स झपट लिया. उसी दिन सेक्टर-14 इलाके में स्कूटी पर जा रही दो महिलाओं को निशाना बनाकर उनका पर्स भी छीन लिया गया. इसके अलावा 15 जून को चेतक सर्कल पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीन लिया था, जबकि रामपुरा क्षेत्र में बाइक सवार महिला का बैग झपट लिया गया.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हाल ही में सेक्टर-11 क्षेत्र से चोरी हुई एक पल्सर बाइक की वारदात में भी यही गैंग शामिल थी. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है. संभावना है कि पूछताछ में शहर और आसपास के क्षेत्रों में हुई अन्य झपटमारी, लूट और चोरी की वारदातों के भी खुलासे हो सकते हैं. पुलिस आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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SNATCHER GANG BUSTED IN UDAIPUR

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