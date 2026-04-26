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बीच शहर राहगीरों से छिनतई करने वाला गिरफ्तार, लूट का मोबाइल समेत डेढ़ किलो गांजा बरामद

गिरिडीहः शहर के सुरक्षित क्षेत्र से गुजर रहे राहगीरों संग छिनतई करने वाले गिरोह का अहम सदस्य गिरफ्तार हो गया है. गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी देवघर से की गई है. इसके पास लूटा गया आई फोन, नगद राशि के साथ-साथ अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी नगर थाना इलाके के न्यू चूड़ी मोहल्ला निवासी अफरोज शेख है. इसकी जानकारी रविवार को सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने दी है. इस दौरान नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह भी मौजूद थे.

डराकर लूट की गई थी

एसडीपीओ ने बताया कि 11/12 अप्रैल की रात लगभग एक बजे न्यू सर्किट हाउस के पास जेएमएस रोड निवासी संकेत कुमार के साथ तीन अपराधियों ने रिवाल्वर का भय दिखाकर लूट कर ली थी. संकेत के आईफोन (कीमत करीब 150000 रुपये) सहित पर्स एवं अन्य दस्तावेज लूटा गया था. इसके बाद 16/17 अप्रैल की रात दो अपराधियों द्वारा दिलीप कुमार लकड़ा से उनका बैग और उसमें रखे कपड़े, एटीएम एवं अन्य कागजात सहित 8500 रुपया नगद छीन लिया गया था. दोनों के द्वारा कांड अंकित करवाया गया था.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

विशेष टीम का गठन

एक ही स्थान पर एक सप्ताह के अंदर दो घटना घटित होते ही एसपी डॉ. बिमल कुमार ने टीम का गठन किया. टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक संदिग्ध अफरोज शेख को देवघर के बुढ़ई थाना इलाके से पकड़ लिया. उनसे पूछताछ हुई तो उक्त दोनों कांड में लूटा गया आई फोन सहित एटीएम, परिचय पत्र एवं 8500 रुपया नगद बरामद हुआ है.