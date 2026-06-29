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दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया स्नान पूर्णिमा महोत्सव, श्री जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को 'स्नान पूर्णिमा' का पावन पर्व भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ. ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि पर आयोजित इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र और देवी सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों को विशेष रूप से स्नान कराया गया, जिसे देखने के लिए दिल्ली-एनसीआर के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़े.

दिव्य स्नान का अलौकिक दृश्य: भोर की पहली किरण के साथ ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए. मुख्य गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के 'स्नान मंडप' में लाया गया. पुजारियों ने विधि-विधान के साथ 108 घड़े पवित्र जल से भगवान का अभिषेक किया. मान्यता है कि इस विशेष स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है. इसके चलते अब अगले 15 दिनों तक भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देंगे और एकांतवास में रहेंगे.

रोहिणी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मना स्नान पूर्णिमा महोत्सव (ETV Bharat)

भक्तों की अगाध आस्था: स्नान पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर का वातावरण 'जय जगन्नाथ' के उद्घोष से गुंजायमान रहा. इस दौरान दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर भगवान की एक झलक पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की. मंदिर प्रबंधन समिति ने भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. वहीं स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवकों की टीम ने व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया, जगन्नाथ पुरी के मुख्य मंदिर की तर्ज पर ही यहां भी स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है. यह पर्व रथ यात्रा की पूर्वपीठिका है. आज के स्नान के बाद भगवान के विग्रहों को श्रृंगारित कर विश्राम कक्ष में ले जाया गया है. अब वे 15 दिनों तक विश्राम करेंगे और फिर सीधे रथ यात्रा के दिन, यानी 'नेत्रोत्सव' पर भक्तों को दर्शन देंगे."