कोटा: कार में कील ब्लैक तो ट्रैक्टर में घुसा कोबरा, दोनों को रेस्क्यू किया गया

कोटा शहर में सांप की दो प्रजातियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर छोड़ा गया.

Govind Sharma during the rescue operation
रेस्क्यू अभियान के दौरान गोविंद शर्मा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
कोटा: कोटा में दो इलाकों में वाहनों में सांप निकलने का मामले सामने आए. एक सांप जहां ट्रैक्टर में घुस गया तो दूसरा कार में छुपा था. दोनों को स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने रेस्क्यू किया. दोनों स्नेक को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया. कार में कील ब्लैक स्नेक घुसा था तो ट्रैक्टर में कोबरा छुपा बैठा था.

स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि शहर के बसंत विहार इलाके में रवि कुमार मीणा की कार में तीन दिन से लगातार सांप नजर आ रहा था. केवल अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा था. उन्होंने बुधवार को इसकी सूचना दी. इसके बाद गोविंद मौके पर पहुंचे. कार को खोला तो उसमें कील ब्लैक स्नेक निकला. यह पानी का सांप है, जो जहरीला नहीं होता है. इसके काटने पर बॉडी में बैक्टीरिया फैल जाते हैं. इससे इन्फेक्शन हो जाता है. कील ब्लैक स्नेक को रेस्क्यू कर पानी में छोड़ा गया.

गोविंद शर्मा ने कहा कि मंगलवार को भामाशाह कृषि मंडी में कोबरा रेस्क्यू किया था. किसान दुर्गाशंकर धान लेकर कैथून इलाके के जाखोड़ा गांव से कोटा पहुंचा, जहां आढ़तिए की दुकान के बाहर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया. इसके बोनट में कोबरा नजर आया. इसके बाद उन्हें बुलाया. उन्होंने साढ़े पांच फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. गोविंद ने बताया कि कोबरा को देखने भीड़ लग गई. किसान को कोबरा नजर नहीं आता तो काटने से जान भी जा सकती थी. कोबरा को वन विभाग के सम्बन्ध में भवानी सिंह जादौन को सूचना दी. इसके बाद लाडपुरा रेंज में रिलीज किया गया.

