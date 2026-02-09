ETV Bharat / state

देवघर के शिवगंगा तालाब में सांपों की चहलकदमी से डरे श्रद्धालुु, प्रशासन ने कहा- जल्द होगी कार्रवाई

देवघर में शिवगंगा तालाब के अंदर सांपों की मौजूदगी से श्रद्धालु डर के साथ स्नान कर रहे हैं.

Sivaganga pond
शिवगंगा तालाब (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 9, 2026 at 5:02 PM IST

4 Min Read
देवघर: महादेव की नगरी देवघर देश में अपनी धार्मिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है. द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ माता की शक्तिपीठ इस भूमि को और विशेष आध्यात्मिक महत्व देता है. बाबा धाम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का पहला पड़ाव शिवगंगा तालाब होता है, यहां स्नान के बाद ही बाबा के दर्शन को पूर्ण माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शिवगंगा में डुबकी लगाए बिना बाबा का आशीर्वाद अधूरा समझा जाता है.

आस्था के साथ पर्यटकों के लिए विशेष है शिवगंगा तालाब

प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु शिवगंगा में स्नान करते हैं. पंडा समाज द्वारा यहीं श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं. इसी कारण शिवगंगा केवल आस्था का केंद्र ही नहीं है बल्कि यह एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल भी है. देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक शिवगंगा में स्नान की इच्छा रखते हैं. लेकिन इन दिनों शिवगंगा की पवित्रता पर अव्यवस्था की छाया मंडरा रही है.

शिवगंगा तालाब में सांप की मौजूदगी से डरे श्रद्धालु (Etv bharat)

तालाब की सफाई के लिए पारित हुआ है पैसा

स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब की सफाई केवल कागजों और औपचारिकताओं तक सीमित रह गई है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से शिवगंगा की साफ-सफाई के लिए हर साल मोटा बजट स्वीकृत किया जाता है, उसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है.

snakes Presence in Sivaganga pond
शिवगंगा तालाब में सांप की मौजूदगी (Etv bharat)

शिवगंगा तालाब और आसपास गंदगी

सबसे गंभीर चिंता शिवगंगा तालाब में सांपों की बढ़ती संख्या है. आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार, गंदगी और झाड़ियों के कारण तालाब में सांपों का बसेरा बढ़ता जा रहा है. बीते सावन में अत्यधिक बारिश के चलते आसपास के तालाबों और जलस्रोतों से भी सांप नालों और सड़कों के रास्ते शिवगंगा में पहुंच गए हैं. ठंड के मौसम में ये सांप तालाब के किनारों पर साफ दिखाई देते हैं, जिससे स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के मन में भय व्याप्त रहता है.

तालाब में सांप देखकर डर जाते हैं श्रद्धालु

स्थानीय पंडा समाज के लोग मानते हैं कि शिवगंगा में सांपों का अस्तित्व पौराणिक काल से रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों को उतना भय नहीं होता. लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह दृश्य डराने वाला साबित हो रहा है. कई लोग सांपों को देखकर शिवगंगा में स्नान करने से कतराने लगे हैं, जिससे आस्था पर भी असर पड़ रहा है.

स्नान के दौरान बना रहता है सांपों का डर

प्रतिदिन शिवगंगा में स्नान करने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में सांपों के बीच संभल-संभलकर स्नान करना पड़ता है. उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि तालाब की नियमित सफाई कराई की जाए, ताकि गंदगी कम हो और सांपों का प्रवेश रोका जा सके. लोगों का यह भी कहना है कि पहले जहरीले सांप कम दिखाई देते थे लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ रही है, जो गंभीर खतरे का संकेत है.

निश्चित रूप से वह इसको लेकर पदाधिकारी को दिशा निर्देश देंगे. तालाबों में कुछ ऐसे सांप होते हैं, जो जहरीले नहीं होते हैं और मछलियों को अपना आहार बनाकर रहते हैं लेकिन यदि जहरीले सांपों का प्रवेश हुआ है तो इसको लेकर वह जल्दी साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश देंगे: रोहित सिंह, नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम

एक ओर शिवगंगा श्रद्धा, परंपरा और इतिहास का प्रतीक है तो दूसरी ओर लापरवाही के कारण भय का वातावरण भी है. जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर शिवगंगा की स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाए ताकि आस्था का यह पवित्र जल भयमुक्त हो सके. श्रद्धालु निश्चिंत होकर स्नान कर सकें और शिवगंगा का वास्तविक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व देश दुनिया तक सकारात्मक संदेश के साथ पहुंच सके.

