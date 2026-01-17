ETV Bharat / state

धमतरी में निकला इतना बड़ा अजगर कि जेसीबी की लेनी पड़ी मदद

धमतरी के सर्प मित्र सूर्यकांत साहू ने विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया, जो खेत में एक गड्ढे में घुसा हुआ था.

Snakes in Dhamtari
धमतरी अजगर रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शुक्रवार देर शाम पहली बार धमतरी के आमदी क्षेत्र में बड़ा अजगर देखकर हर कोई हैरान रह गया. आमदी में रांवा रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अजगर को ग्रामीणों ने देखा. तत्काल इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग और रुद्री के सर्पमित्र सूर्यकांत साहू को दी.

10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू

सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे तब तक अजगर जमीन के नीचे कुलापा में घुस चुका था. उसे निकालना बड़ा मुश्किल था, फिर स्थानीय जेसीबी को बुलाया गया. थोड़ी खुदाई की गई तब एक छोटे से छेद में अजगर दिखाई देने लगा. उसके पूंछ को पकड़कर सर्प मित्र और एक अन्य ने खींचने की कोशिश की. लेकिन अजगर उल्टा उन्हें खींचने लगा. कड़ी मशक्कत के बाद उस अजगर को बाहर निकाला तो देखा 10 फीट लंबा अजगर था. जिसे बड़ी मुश्किल से काबू में पाया गया. अजगर का वजन लगभग 18 किलो बताया जा रहा है.

धमतरी में अजगर का रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

सर्प मित्र ने पहली बार पकड़ा इतना बड़ा अजगर

इतने बड़े अजगर की सूचना जब गांव में फैली तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा. सभी इसका वीडियो बनाने लगे और फोटो खींचने लगे. सूर्यकांत साहू ने बताया कि वे इससे पहले हजारों सांप और अजगर का रेस्क्यू किये है, लेकिन इतना बड़े अजगर का रेस्क्यू पहली बार किया. सर्प मित्र ने बताया कि अजगर को वे जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे. अजगर के पकड़े जाने से आमदी वासियों ने राहत की सांस ली है.

Snakes in Dhamtari
अजगर का वजन 18 किलो (ETV Bharat Chhattisgarh)
15 साल पुराना कोबरा नाग निकलने से गांव में मेले जैसा माहौल
धमतरी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अजगर, मच गई चीख पुकार
धान तिहार से पहले खेत में निकला अजगर, किसानों में मची अफरा तफरी, सर्प मित्र ने संभाला मोर्चा

TAGGED:

DHAMTARI
PYTHON RESCUE
अजगर का रेस्क्यू
धमतरी सांप
SNAKES IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.