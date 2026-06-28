ETV Bharat / state

सांपों का घर जिला जामताड़ा! आज भी यहां काफी संख्या में पाए जाते हैं सांप, ग्रामीण होते हैं इसके शिकार

जामताड़ा: कभी सांपों के घर के नाम से जाना जाता था जामताड़ा जिला, आज भी काफी संख्या में सांप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें विषैला और विषहीन दोनों तरह के सांप शामिल होते हैं. खासकर बरसात के मौसम में काफी संख्या पर सांप यहां निकलते हैं, जिसका शिकार लोग होते हैं.

जामताड़ा में पाए जाते हैं सबसे अधिक सांप

जाम मतलब 'सांप' ताड़ा मतलब 'घर' जामताड़ा अर्थात सांपों का घर. कभी जामताड़ा को सांपों का घर के नाम से जाना जाता था, आज भी यहां की स्थिति यही है. जंगली क्षेत्र होने के कारण यहां कई तरह के विषैला और विषहीन सांप पाए जाते हैं. हालांकि अधिकतर जंगल की कटाई और बढ़ती आबादी के कारण भले ही सांप की संख्या में कमी आई हो, लेकिन आए दिन सांप यहां निकालते रहते हैं.

जानकारी देते सिविल सर्जन और सांप के विशेषज्ञ (ETV BHARAT)

खासकर बारिश के मौसम में, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बिल में पानी भर जाने या अपने भोजन की तलाश में बड़ी संख्या में सांप बाहर निकल आते हैं. जिसका शिकार लोग होते है. रेस्क्यू टीम की मदद से सांप पकड़ा भी जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में लोगों के लिए खतरा बना रहता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लोग होते हैं सांप का शिकार

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा सांप काटने का शिकार होते हैं. अक्सर किसान जब खेतों में काम कर रहे होते हैं तो सांप वहां आ जाते हैं, या फिर शाम के समय खाने की तलाश में घरों में घुस आते हैं, जिससे लोगों का उनसे सामना होता है और वे सांप के काटने का शिकार हो जाते हैं. जिसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है. कुछ लोग मेडिकल इलाज कराने के बजाय झाड़-फूंक या अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं.

कितने तरह के पाए जाते हैं यहां सांप

जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में विषैला और विषहीन दोनों तरह के सांप पाए जाते हैं. विषहीन सांप में ग्रास स्नेक जिसे हरूआ सांप कहा जाता है और दूसरा रेड स्नेक जिसे ढोड सांप कहा जाता है. ये दोनों सांप बरसात में काफी पाए जाते हैं. विषैले सांप के रूप में चिट्ठी सांप जिसे करैत कहा जाता है, पताड सांप और धामिन सांप इसके अलावे अजगर सांप भी पाए जाते हैं.