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मेरठ हत्याकांड; पत्नी और प्रेमी दोषी करार, हत्या के बाद चारपाई पर छोड़ा था सांप

मेरठ : जिले के बहसुमा क्षेत्र में हुए चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अमित की हत्या के मामले में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है. साथ ही इसे जघन्य अपराध मानते हुए 16 अक्टूबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया. यह वारदात 13 अप्रैल 2025 को हुई थी.

शासकीय अधिवक्ता फरजाना ने बताया कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है. उम्मीद है कि ये मामला नजीर बनेगा. मजबूत पैरवी इस मामले में की गई है. वहीं अमित की मां भी आज कोर्ट में थीं, जबकि पुलिस भारी सुरक्षा के बीच रविता और अमित को लेकर पहुंची थी. मां ने दोनों को फांसी की मांग की.



दरअसल, पूरा पूरा मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है. जहां 13 अप्रैल 2025 को अमित की लाश उसकी चारपाई पर मिली थी. लाश के नीचे एक सांप दबा हुआ था, जो कि निकल नहीं पा रहा था. सुबह जब देर तक अमित चारपाई से नहीं उठा तो उसकी बुजर्ग मां ने बेटे को जगाने की कोशिश की थी.



परिजनों समेत अन्य लोगों ने शव को देखा तो सभी के मन में सबसे पहले बस एक ही सवाल आया कि सर्पदंश से मौत हुई है. परिजन कुछ लोगों की सलाह पर बुलंदशहर जिले के गुलावठी तक अमित को झाड़ फूंक कराने लेकर गए लेकिन बात नहीं बनी. अमित की मौत रविवार की रात को हुई थी. जिसके बाद परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराया था. जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के काटने के निशान नहीं मिले, बल्कि अमित के चेहरे गर्दन और नाक पर चोट के निशान मिले थे. रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होना बताया गया था.

पुलिस कस्टडी में दोषी (Photo credit: ETV Bharat)

प्रथम दृष्ट्या जिसने भी अमित को मृत अवस्था में देखा हर कोई यही कहता दिखा कि अमित को सांप ने मार डाला. क्योंकि, मौके से एक सांप भी मिला था तो सभी के जेहन में यही गया कि मौत सांप के काटने से हुई है. सांप को भी लोगों ने मौके से पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया था. सांप को वन विभाग के हवाले कर दिया गया था.



पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि अमित को अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था. जिसके बाद पति-पत्नी में झगड़ा हुआ. अमित की मौत से तीन दिन पूर्व भी उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. जिसके बाद रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.

पुलिस कस्टडी में दोषी (Photo credit: ETV Bharat)

अमरदीप ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि महमूदपुर सिखेड़ा गांव में सपेरे रहते हैं. एक सपेरे से वाइपर सांप एक हजार रुपये में खरीदा था. रविवार को जब घर के लोग सो गए, तो रविता ने उसको फोन करके बुलाया था. दोनों ने सोते समय अमित की हत्या कर दी थी. इसके बाद किसी को हत्या का शक न हो इसके लिए सांप को लाश के नीचे छोड़ दिया था. वहीं इस मामले में 16 महीने बाद सजा सुनाई गई है. इसमें लगभग 70 से ज्यादा तारीख लगीं.





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