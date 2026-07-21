सर्पदंश मुआवजा घोटाला में एक्शन, डॉक्टर के बाद अब क्लर्क वकील गिरफ्तार, पूरा गैंग मिलकर करता था गोलमाल
बिलासपुर के सर्पदंश मुआवजा घोटाला में पुलिस ने राजस्व विभाग से जुड़े तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.जबकि मामले का मास्टरमाइंड फरार है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 11:55 AM IST
बिलासपुर : बिलासपुर जिले में 17 करोड़ 24 लाख के सर्पदंश मुआवजा घोटाला में बड़ी कार्रवाई हुई है. इस मामले में पुलिस ने महिला डॉक्टर के बाद एसडीएम और तहसील दफ्तर के तीन क्लर्क को गिरफ्तार किया है.आपको बता दें कि इस मामले में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में सिम्स की तत्कालीन महिला डॉक्टर पहले ही गिरफ्तार हुईं थी. महिला डॉक्टर के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने राजस्व विभाग में कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय के दो बाबुओं और तहसील कार्यालय के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इन कर्मचारियों ने फर्जी सर्पदंश प्रकरण तैयार कर शासन से मुआवजा राशि स्वीकृत कराने में अहम भूमिका निभाई है.
कहां है मामला ?
ये मामला बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में उठाया था. जिसमें आरोप है कि सर्पदंश से मौत के फर्जी मामलों के आधार पर करोड़ों रुपये का मुआवजा निकाला गया.पूरे मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. एसएसपी रजनेश सिंह स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.
एसडीएम और तहसील के बाबू करते थे कारनामा
सरकंडा पुलिस ने रविवार को एसडीएम कार्यालय के बाबू नरेंद्र कौशिक, गरीब राम बिंझवार और तहसील कार्यालय के क्लर्क हरिशंकर राठौर को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने फर्जी प्रकरण दर्ज कर अपनी लॉगिन आईडी से दस्तावेज तैयार किया और मुआवजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. वहीं, इससे पहले तोरवा पुलिस ने कथित सिम्स की तत्कालीन डॉक्टर प्रियंका सोनी को फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
पुलिस के अनुसार पिछले पांच साल में सर्पदंश से मौत के संदिग्ध मामलों में रिपोर्ट देने वाले कई डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है.जिले में ऐसे करीब 15 संदिग्ध प्रकरण चिन्हित किए गए हैं.जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां की जाएंगी- रजनेश सिंह,एसएसपी
पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि पूरे घोटाले के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय था. अब तक तहसील कार्यालय से संबद्ध ड्राइवर गोविंद विश्वकर्मा, वकील रंजीत चतुर्वेदी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच एजेंसियों के अनुसार गोविंद विश्वकर्मा इस नेटवर्क का प्रमुख संचालक है, जबकि मुख्य आरोपी अधिवक्ता श्रवण वस्त्रकार अभी फरार है.
2025 में आया था पहला मामला
आपको बता दें कि सर्पदंश से मौत होने की गलत जानकारी देकर मुआवजा लेने का पहला मामला बिल्हा से सामने आया था.जहां मृत्यु जहर खाने से हुई थी.लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण सर्पदंश बताया गया.इस मामले में भी डॉ. प्रियंका सोनी, मृतक के परिजन और एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.वहीं अब दोबारा मामला खुलने पर पुलिस संदिग्धों पर कार्रवाई कर रही है.
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