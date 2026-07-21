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सर्पदंश मुआवजा घोटाला में एक्शन, डॉक्टर के बाद अब क्लर्क वकील गिरफ्तार, पूरा गैंग मिलकर करता था गोलमाल

बिलासपुर : बिलासपुर जिले में 17 करोड़ 24 लाख के सर्पदंश मुआवजा घोटाला में बड़ी कार्रवाई हुई है. इस मामले में पुलिस ने महिला डॉक्टर के बाद एसडीएम और तहसील दफ्तर के तीन क्लर्क को गिरफ्तार किया है.आपको बता दें कि इस मामले में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में सिम्स की तत्कालीन महिला डॉक्टर पहले ही गिरफ्तार हुईं थी. महिला डॉक्टर के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने राजस्व विभाग में कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय के दो बाबुओं और तहसील कार्यालय के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इन कर्मचारियों ने फर्जी सर्पदंश प्रकरण तैयार कर शासन से मुआवजा राशि स्वीकृत कराने में अहम भूमिका निभाई है.





कहां है मामला ?

ये मामला बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में उठाया था. जिसमें आरोप है कि सर्पदंश से मौत के फर्जी मामलों के आधार पर करोड़ों रुपये का मुआवजा निकाला गया.पूरे मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. एसएसपी रजनेश सिंह स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

एसडीएम और तहसील के बाबू करते थे कारनामा

सरकंडा पुलिस ने रविवार को एसडीएम कार्यालय के बाबू नरेंद्र कौशिक, गरीब राम बिंझवार और तहसील कार्यालय के क्लर्क हरिशंकर राठौर को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने फर्जी प्रकरण दर्ज कर अपनी लॉगिन आईडी से दस्तावेज तैयार किया और मुआवजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. वहीं, इससे पहले तोरवा पुलिस ने कथित सिम्स की तत्कालीन डॉक्टर प्रियंका सोनी को फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था.