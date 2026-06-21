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सर्पदंश मुआवजा फर्जीवाड़ा केस में एक्शन, बिलासपुर पुलिस ने 14 मामलों में FIR दर्ज की

जानकारी के अनुसार, सर्पदंश मुआवजा प्रकरणों की जांच के दौरान कुल 17 मामलों में गड़बड़ी सामने आई. जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध चिकित्सीय प्रमाणों के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया. इस पूरे मामले में करीब 60 लाख से अधिक के फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है.

बिलासपुर: सर्पदंश से मौत के मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के लिए किए गए कथित फर्जीवाड़े पर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद जिले में 14 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है. इन मामलों में कुछ आवेदकों, वकीलों, डॉक्टरों तथा मृतकों के परिजनों के उपर संदेह है जो जांच के बाद कार्रवाई होगी.

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी: पंकज पटेल, एएसपी सिटी



14 मामलों में FIR दर्ज की

पुलिस ने जांच रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न थानों में अपराध दर्ज किए हैं. इनमें सरकंडा थाना क्षेत्र में 5, कोनी में 3, सिविल लाइन में 3, तोरवा में 2 तथा सिटी कोतवाली थाना में 1 मामला दर्ज किया गया है. यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब सर्पदंश मुआवजा वितरण में अनियमितताओं का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था. इसके बाद प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.



विधायक ने उठाया था विधानसभा में मुद्दा

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखा था. तब विधायक ने सदन को बताया था कि सांपों के रहवास के लिए जाने जाने वाले जशपुर जिले की तुलना में बिलासपुर में सर्पदंश से मौत के अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं. इस जानकारी के बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई गई. बेलतरा विधायक का तो यहां तक दावा है कि अभी सामने आए मामले केवल शुरुआती हैं. गहन जांच की जाए तो ऐसे सैकड़ों मामले सामने आएंगे.

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