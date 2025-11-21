ETV Bharat / state

पलामू में 80 करोड़ की कीमत का सांप का जहर बरामद! तीन तस्कर हुए गिरफ्तार

पलामू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने सांप का जहर बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है.

Published : November 21, 2025 at 10:21 AM IST

पलामूः वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) टीम ने 80 करोड़ रुपये की कीमत का सांप का जहर बरामद किया है. सांप का जहर स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया गया और इसे इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की तैयारी थी. वन विभाग की टीम ने कुल एक किलो 200 ग्राम सांप के जहर को बरामद किया है.

तीन आरोपी गिरफ्तार

सांप के जहर के साथ तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि सात को हिरासत में लिया गया है. तस्करों के पास से पैंगोलिन का शल्क भी बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से अधिक है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने बिहार के औरंगाबाद के देव के रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मिराज और पलामू के हरिहरगंज के कौवाखोह के राजू कुमार को गिरफ्तार किया है.

कई दिनों से लगातार छापेमारी चल रही थी

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व के एक संयुक्त टीम इस नेटवर्क के खिलाफ पिछले तीन दिनों से लगातार छापेमारी कर रही थी. सभी आरोपियों को तीन दिन पहले पकड़ा गया था, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

इससे पहले भी शिकारियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने कार्रवाई की पुष्टि किया है. कार्रवाई के दौरान सात अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. पलामू के इलाके से जहर कहां-कहां सप्लाई होता था इसकी जांच की जा रही है. वन विभाग को सूचना मिली थी कि पलामू के इलाके में सांप के जहर का कारोबार हो रहा है, इसी सूचना के आलोक में यह कार्रवाई शुरू हुई थी. इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने एक महीने पहले बाघ एवं अन्य वन्य जीव का शिकार करने वाले शिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी एवं उनके पास से कई हथियार एवं अन्य सामग्री को भी बरामद किया था.

पूरे नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी है, यहां जहर बरामद हुआ है. जो स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया गया है. कई इलाकों में फिलहाल छापेमारी चल रही है.- प्रजेशकान्त जेना, पीटीआर उपनिदेशक

