ETV Bharat / state

पलामू में 80 करोड़ की कीमत का सांप का जहर बरामद! तीन तस्कर हुए गिरफ्तार

पलामूः वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) टीम ने 80 करोड़ रुपये की कीमत का सांप का जहर बरामद किया है. सांप का जहर स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया गया और इसे इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की तैयारी थी. वन विभाग की टीम ने कुल एक किलो 200 ग्राम सांप के जहर को बरामद किया है.

तीन आरोपी गिरफ्तार

सांप के जहर के साथ तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि सात को हिरासत में लिया गया है. तस्करों के पास से पैंगोलिन का शल्क भी बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से अधिक है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने बिहार के औरंगाबाद के देव के रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मिराज और पलामू के हरिहरगंज के कौवाखोह के राजू कुमार को गिरफ्तार किया है.

कई दिनों से लगातार छापेमारी चल रही थी

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व के एक संयुक्त टीम इस नेटवर्क के खिलाफ पिछले तीन दिनों से लगातार छापेमारी कर रही थी. सभी आरोपियों को तीन दिन पहले पकड़ा गया था, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

इससे पहले भी शिकारियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई