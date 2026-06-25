पीलीभीत में जल्द शुरू होगी तेंदुआ सफारी, लखनऊ में स्थापित होगा स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर
सफारी प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को नई पहचान देने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 5:48 PM IST
लखनऊ: पीलीभीत में लेपर्ड की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए, वहां जल्द ही एक अत्याधुनिक लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी. इसके लिए वन विभाग ने डीपीआर तैयार कर लिया गया है. विभागीय मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि यह सफारी प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को नई पहचान देने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनेगी. इटावा लायन सफारी की समीक्षा के दौरान वहां की आधारभूत सुविधाओं और लंबित कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
बता दें कि प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, इटावा लायन सफारी, कानपुर प्राणी उद्यान और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के साथ लखनऊ की प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण व इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक के दौरान लखनऊ में स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. निर्देश दिए गए कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए, जिससे सर्पदंश उपचार, विष अनुसंधान और जनहित से जुड़े कार्यों को नई गति मिल सके.
चिड़ियाघरों के निदेशकों को निर्देशित किया गया कि प्राणी उद्यानों में वन्यजीवों की उपलब्धता, स्वास्थ्य और संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नवीन गतिविधियों, सुविधाओं और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके.
बैठक में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और प्रदेश में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन वी. हेकाली झिमोमी, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अनुराधा बेमूरी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
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